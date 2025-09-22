Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 19:55h.

Alejandro Nieto es amigo de Tony Spina y ha dado su opinión sobre el concurso que está haciendo

Alejandro Nieto se convirtió en el ganador de 'Supervivientes 2022' y estuvo cerca de ganar también la primera edición de 'Supervivientes All Stars' pero finalmente fue su amiga, Marta Peñate, la que se hizo con la victoria. Los dos compartieron ambas finales y tantos días juntos en los Cayos Cochinos les unieron mucho, por lo que ahora son muy amigos.

Es por eso que, ante las críticas que está recibiendo Tony Spina, novio de Marta Peñate, por su forma de concursar en esta edición, que se diferencia, en palabras de la propia Marta, del carácter que él ha mostrado en muchas otras ocasiones, a Alejandro Nieto le han preguntado sus seguidores de Instagram qué opina del concurso del extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"De mi Tony pienso que no lo está haciendo mal. A mí, sinceramente, como telespectador, me gusta ver a personas que se implican, que se mojan, que lo dan todo en las pruebas", ha comenzado diciendo el novio de Tania Medina para explicar por qué le gusta la forma de concursar de su amigo, que considera que "puede dar muchísimo juego" y que podría llegar a ser uno de sus favoritos para llegar a la final.

"Sé que Adara es su amiga de afuera y la defiende bajo capa y espada, pero si la defiende en momentos que no debe podría perjudicarle"

No obstante, también ha sido un tanto crítico con su concurso: "Se tiene que bajar un par de puntitos y no meterse tanto donde no le llaman. Sé que Adara es su amiga de afuera y la defiende bajo capa y espada, pero si la defiende en momentos que no debe podría perjudicarle porque para mí Adara siempre está buscando el pleito y a mí personalmente no me gusto".

Ha querido destacar que no considera que sea "palmero de Adara para nada", sino que actúa como su amigo, ya que fuera del concurso, la hija de Elena Rodríguez está muy unida a su novia, Marta Peñate, y ha sido un gran apoyo en los momentos duros tras su último aborto.