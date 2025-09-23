Ana Carrillo 23 SEP 2025 - 18:02h.

La sobrina de Sonia Monroy ha arremetido contra la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' por su bronca en los Cayos Cochinos

Avance | El gran enfrentamiento entre Sonia Monroy y Fani Carbajo, hoy en 'Supervivientes All Stars 2025': "Va a empezar la jarana"

Sonia Monroy y Fani Carbajo se han enfrentado en 'Supervivientes All Stars'. Ya se ha podido ver el adelanto en 'Vamos a ver' y las imágenes se podrán ver al completo en 'Tierra de Nadie'. La sobrina de la actriz y una de sus defensoras en plató junto a Yola Berrocal, Alba Morales, ha visto el adelanto y ha estallado contra la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en Instagram.

Todo comenzaba cuando Sonia le confesaba a Tony Spina que Fani lo había "puesto a parir" tanto a él como a Adara Molinero la semana anterior. La ex de Christofer Guzmán se mostraba muy sorprendida y lo negaba, pero la actriz se apresuraba a decirle que no iba a quedarse callada: "No me voy a dejar pisar por nadie".

El enfrentamiento al completo podrá verse en 'Tierra de Nadie', pero las primeras imágenes han sido suficientes para despertar el enfado de la sobrina de Sonia Monroy, que ha arremetido contra la exconcursante de 'La casa fuerte': "La despertaste (¡a la fiera!), ahora atente a las consecuencias, Estefanía. ¡Por mala! ¡Por turbia!".

"¡Vergonzoso lo que te hicieron, tita! Sé tú misma y no te calles nada. Has ido en son de paz y no han parado de buscarte, y más aún esa lazarillo. Ya te has autocontrolado bastante, y eso está muy bien porque también es una forma de sobrevivir. ¡Pero ponla en su sitio y no temas por nada!", ha escrito Alba Morales en su post, mostrando que apoya totalmente a su tía y que cree que hace bien en enfrentar a Fani Carbajo.