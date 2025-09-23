Alexia Rivas, contundente sobre Miri y Adara: "Pese a lo mal que se ha portado Adara..."

Miri sorprende al compartir su pizza con Adara tras su bajón anímico, un gesto que ha dividido al plató entre quienes lo ven como estrategia y quienes lo interpretan como generosidad

Belén Rodríguez cree que la exaspirante de MasterChef actuó por interés, mientras que Alexia Rivas defiende que fue un gesto sincero debido al bajón de Adara, ¡dale play!

En 'Supervivientes All Stars' las sorpresas nunca faltan, y esta vez la protagonista ha sido Miri Pérez-Cabrero. Tras la victoria de Playa Caos en la prueba de recompensa el domingo, los concursantes tuvieron acceso a una pizza que debían repartirse. Sin embargo, el programa planteó un giro inesperado con un segundo juego, en el que Rubén Torres se impuso por apenas unos segundos frente a Miri.

Rubén tuvo la libertad de decidir si disfrutar en solitario de la pizza o compartirla, y finalmente optó por abrir el turno al resto. La siguiente en cortar fue Miri, que lejos de reservar la porción para sí misma, decidió sorprender eligiendo a Adara Molinero.

El gesto llamó la atención de todos, ya que la hija de Elena Rodríguez había atravesado recientemente un duro bajón anímico en la isla. Miri confesó en la palapa que su decisión fue sincera: "Me sabe fatal estar así con Adara. Si te he dicho te quiero, es porque lo siento", le decía cara a cara.

La cadena de generosidad continuó con Adara, que quiso partir su porción para invitar a Fani, lo que provocó la indignación de Sonia Monroy, abriendo un nuevo frente en la convivencia.

Mientras tanto, en el plató de 'El tiempo justo', las colaboradoras no tardaron en dar su opinión en exclusiva para esta web. Belén Rodríguez se mostró muy crítica: “Creo que Miri lo ha hecho para parecer buenísima, lo ha hecho como le ha dado tanta caña para no echarse a sus enemigos encima”. En cambio, Alexia Rivas defendió la acción de Miri: “Simplemente ha sido agradable con Adara”. El debate está servido: ¿estrategia o verdadero acercamiento entre ambas supervivientes? Dale Play y no te pierdas sus opiniones, en exclusiva.

