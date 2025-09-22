Laura Ceballo 22 SEP 2025 - 23:23h.

Para ello ha contado con la ayuda de Alejandro Albalá

El motivo por el que a Fani Carbajo le ha invadido el miedo en la playa de 'Supervivientes All Stars 2025': "No voy a poder"

Desde que los concursantes comenzaron su andadura por 'Supervivientes All Stars 2025', no han sido pocas las veces que han tenido que hacer frente a los temporales que azotan Honduras. Por ello, Carlos Alba no ha dudado en ponerse manos a la obra y mejorar la cabaña de su playa. Para ello, ha contado con la ayuda de Alejandro Albalá.

Y es que no solo la han constuido en vistas a la lluvia. También lo han hecho conscientes de que puede subir la marea: "Hemos hecho esto de aquí, que por lo menos si estamos durmiendo y viene el agua, nos da tiempo a quitarnos", les explicaba el chef al resto de sus compañeros.

Gloria Camila agradecía su iniciativa ya que, un día más, el mar estaba "fatal". Y, precisamente atendiendo al estado del agua, Carlos lanzaba su predicción: "Cuando está subiendo la marea es que viene tormenta".

Pero ahora ya están mejor preparados. Y es que Carlos y Albalá han puesto todo su empeño en mejorar su refugio: "Ahora por lo menos te puedes tumbar y no tienes pendiente hacia abajo. Así dormimos mejor que de lado, que dormir de lado es un coñazo", explicaba.

La hija de Ortega Cano reconocía su trabajo y bromeaba: "Plantéate de verdad lo de la empresa de cabañas cuando salgas, ¿eh?. Ahora sí que cabemos perfectos, ahora sí".

"Tiene muy buena pinta"

Juntos daban los últimos retoques: "Así, que quede bonita. Que queden bonitos los lados de la casa", decía mientras anudaba los extremos con una cuerda. "La cabaña la verdad que nos ha quedado de diez. Si tuviera que darle una nota sería esa. Diez. Porque parece que tiene muy buena pinta. Esta noche, si la tenemos que probar por la lluvia, pues ya os cuento", comentaba Albalá con el equipo del programa.