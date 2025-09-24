Todo parecía ir a las mil maravillas durante la noche en Playa Armonía hasta que el ruido de un animal consigue atemorizar a Gloria Camila

Inédito | Lo que no se vio de la brutal bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025': "Bájate la chulería"

Gloria Camila ha pasado una de las peores noches de su vida en 'Supervivientes All Stars 2025' cuando ha creído escuchar un animal en el bosque. Menos mal que junto a ella se encontraba su gran amigo y ahora inseparable, Iván González, para tratar de tranquilizar a la concursante. Así ha sido este momentazo.

"No me siento segura en ningún sitio"

Caía la noche en Playa Armonía y los tres ‘mosqueteros’, Jessica Bueno, Gloria Camila e Iván González, compartían un momento de risas comentando cómo Carlos se había adueñado durante la noche de la lámpara cuando de repente un ruido consigue alterar la calma de la hija de 'La más grande': "Te juro que he escuchado algo. Atrás hay un bicho seguro".

La superviviente comienza a hacer sonidos con el fin de asustar a la criatura sin tener mucho éxito pues pocos segundos después escucha al animal nuevamente, en esta ocasión más cerca. El susto es tan grande que consigue hacer que se levante exaltada: "Lo he escuchado. ¿Lo habéis escuchado? Te juro que ahí hay un bicho".

En los días anteriores, Noel le confiesa haber visto culebras. "¿Sí?, no me lo puedo creer. Lo que me faltaba, vámonos a dormir abajo, por favor. Que una culebra se te pase por encima de tu cuerpo…". Sus compañeros tratan de tranquilizarla, pero no hay manera porque ha atado cabos: "Ahora sí me cuadra que sea una culebra. No me siento segura en ningún sitio, tengo pánico y aracnofobia".