Pedro Jiménez 24 SEP 2025 - 00:03h.

La concursante se ha derrumbado en pleno directo, al ver que la recompensa se les iba a escapar y no iban a poder disfrutar del brownie

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han enfrentado a un clásico juego de recompensa -'La Deriva de los Dioses'- que ha puesto a prueba su trabajo en equipo, además de su habilidad, resistencia y también estrategia. Y de recompensa, un delicioso brownie. Poca cosa. Pero sin duda, el juego ha quedado marcado por las lágrimas de Gloria Camila, que después de terminar el juego, se ha derrumbado en la playa antes incluso de saber el resultado de los dos equipos y quién había ganado la recompensa.

Todo ha ocurrido cuando, tras la cuenta atrás de los supervivientes de 'Playa Calma', al término del juego de recompensa, se han dirigido a la playa junto a Laura Madrueño. El disgusto de estos era brutal. De hecho, hemos vivido un momento de tensión cuando Jessica Bueno ha parecido señalar a Iván González en un lance del juego y este rápidamente ha respondido, de manera directa: "No, me pensaba no. La gente ha dicho 'tira'".

Gloria Camila se derrumba

Mientras tanto, la otra playa se ha mostrado callada y observando la tensión que ha parecido haber en la otra playa (también han sido conscientes desde el primer minuto de que ellos habían sido los que menos tiempo habían hecho en la prueba de recompensa, por lo que se estaban relajados). Laura Madrueño ha enseñado la recompensa, quitando el bowl al brownie de chocolate, y ha sido en ese preciso momento cuando Gloria Camila se ha derrumbado, ante el asombro de todos los concursantes y la reacción de estos al ver la recompensa.

"Sabemos perfectamente quién ha ganado. Hemos tardado mucho más y hemos fallado... al final veo todas las recompensas y no hemos comido nada. Lo estamos pasando bastante mal. Lo damos todo en las pruebas, lo luchamos y ya está. Ha sido un fallo y no pasa nada. Ya ganaremos en algún momento", ha dicho una Gloria Camila, rota por completo.

Además, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Iván González por su medio pique con Jessica Bueno y este se ha mostrado indignado: "Ha habido un error de comunicación. Las cosas no han salido como esperábamos. Hay que asumir las derrotas y las victorias. Intentaremos ganar la siguiente y si no la siguiente y así con todas".

'Playa Caos' consigue la victoria

Finalmente, Laura Madrueño ha dado los respectivos resultados de cada equipo, con 'Playa Caos' acabando la prueba en un tiempo de siete minutos y cuatro segundos y 'Playa Armonía' superando los ocho minutos, por lo que 'Playa Caos' se ha hecho con la victoria y ha disfrutado del delicioso brownie.

'La Deriva de los Dioses'

En 'La Deriva de los Dioses', los concursantes han tenido que salir corriendo por relevos de dos con el objetivo de liberar un tablón que se encuentra en el mar. Un tablón que les ha servido de puente a lo largo de todas las tarimas menguantes. Uno a uno han tenido que ir pasando por el puente hasta llegar a la tarima. Finalmente, en la tarima han tenido que aguantar todos unidos y agarrados un total de diez segundos.