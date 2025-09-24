Ana Carrillo 24 SEP 2025 - 16:53h.

Rocío Flores ha reaccionado a la salvación de una de las cuatro nominadas de la semana, que eran Adara Molinero, Gloria Camila, Jessica Bueno y Fani Carbajo

El barro señala al primer salvado de 'Supervivientes All Stars' de la semana, que es elogiado por sus compañeros: "Tiene una personalidad arrolladora"

Tras la expulsión de Kike Calleja y Elena Rodríguez, se acerca la salida de una nueva concursante de 'Supervivientes All Stars 2025', cuyo nombre se conocerá el jueves en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. Por el momento, una de las nominadas ha dejado de estarlo por el apoyo del público.

La ceremonia de salvación celebrada en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' ha hecho que Gloria Camila salga de la zona de peligro esta semana y que sigan en la cuerda floja Jessica Bueno, Fani Carbajo y Adara Molinero. "Quiero agradecerle a toda la gente que está confiando en mí, que me está apoyando y que me sigue salvado cada semana que estoy nominada", ha comentado la hija de Ortega Cano.

Su sobrina, Rocío Flores, ha recogido su agradecimiento y, en sus stories, le ha dado las "gracias infinitas" a todos los fans de Gloria Camila que le han dado su apoyo una vez más, pues en la primera semana también estuvo nominada y, como en esta ocasión, fue la primera concursante en salir de la lista de nominados.

Con este story, la nieta de Rocío Jurado ha mostrado que sigue apoyando al máximo a su tía, a la que considera una hermana porque apenas se llevan unos meses y se criaron juntas en la casa de La Moraleja que 'la más grande' tenía en propiedad.