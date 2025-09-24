Pedro Jiménez 24 SEP 2025 - 02:00h.

La concursante activó el protocolo de abandono y su madre no sabía de ello hasta la gala de este martes: así ha reaccionado

Adara Molinero sorprendía la semana pasada activando el protocolo de abandono y sembrando la duda entre los más fieles de 'Supervivientes All Stars'. Finalmente, tomó la decisión de continuar, algo que provocó todo tipo de reacciones en redes y también en el plató del reality de Telecinco. Pero hay una persona que no sabe nada de todo esto. Se trata de su madre, Elena Rodríguez, que salió expulsada del programa y que este martes, en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie', ha descubierto todo. Su reacción no se ha hecho esperar.

Al comienzo de la gala, Jorge Javier Vázquez ha conectado con Elena Rodríguez, quien se ha mostrado muy sonriente de estar de nuevo en las instalaciones de Mediaset, a pesar de su pronta expulsión. Y tiene claro que su salida se debe a que "a la gente le han gustado más otros perfiles" que el suyo. En cuanto a cómo estará su hija, Elena ha especulado al respecto: "Creo que ha pasado su crisis de no tenerme con ella".

Jorge Javier le ha formulado la pregunta: "¿Crees que Adara sigue concursando?", y esta ha señalado que cree que "sí", con la voz temblorosa. "Adara es una mujer que las emociones pueden con su físico. No sé por qué todas esas emociones le colapsan la cabeza y pueden con ella", ha añadido la exconcursante y madre de Adara, todavía sin saber nada al respecto.

La reacción de Elena Rodríguez

La gala ha ido avanzando y Jorge Javier ha dado paso, finalmente, a las imágenes en donde se ve cómo Adara Molinero, entre lágrimas, pide en la playa el protocolo de abandono. La reacción de Elena Rodríguez no ha tardado en llegar. ¿Quieres saber qué ha dicho al respecto y cuáles han sido sus palabras? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!