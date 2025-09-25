Rocío Belén Paleari 25 SEP 2025 - 16:10h.

La familiar de la modelo se moviliza para conseguir votos antes de la tercera expulsión del reality más extremo de toda la televisión

Además, Jessica Bueno se abre en canal con Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars' y reflexiona sobre el amor: "Ahora mismo prefiero no saber nada"

La tensión en los Cayos Cochinos no cesa y Jessica Bueno se encuentra en una situación delicada tras quedar nominada junto a Gloria Camila, Adara Molinero y Fani Carbajo. El pasado martes el público decidió salvar a la hija de Ortega Cano, dejando nominada a la modelo, quien ahora enfrenta una posible expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025'.

En una entrevista exclusiva que hemos conseguido colándonos en el plató del programa, Alba, prima de Jessica Bueno, se ha convertido en la voz de la familia para defender a la concursante y pedir el apoyo de la audiencia. Con la emotividad que caracteriza estos momentos decisivos del reality, Alba no ha dudado en revelar las razones por las que considera que su prima merece continuar en Honduras.¡Dale play al vídeo para escuchar su defensa!

Una concursante luchadora y combativa

"Jessica es una luchadora", ha asegurado Alba en declaraciones que reflejan la personalidad de la modelo, quien desde su llegada al reality ha demostrado ser una de las concursantes más combativas de esta edición 'All Stars'. La prima de Jessica ha querido transmitir al público que aún queda mucho por descubrir de la sevillana. "Tenéis que dejarla más tiempo porque vais a conocer todas las facetas de Jessica", ha explicado, sugiriendo que los espectadores no han visto todavía todo el potencial de su prima en el programa. Esta declaración cobra especial relevancia en una edición donde los concursantes son veteranos del formato y donde cada semana se intensifica la competencia.

Durante la conversación, Alba también ha hablado en clave más personal sobre cómo vive la ausencia de Jessica y qué le diría si pudiera hablar con ella en estos momentos tan cruciales de la competición. ¡Dale play al vídeo para escuchar el mensaje de apoyo a Jessica Bueno!

¿Volverá Jessica Bueno a tener un romance en 'Supervivientes All Stars'?: "Es muy enamoradiza"

Si hay algo que el público conoce bien es la capacidad de Jessica Bueno para enamorarse en los realities. De hecho, la concursante conoció al padre de su hijo, Kiko Rivera, trece años atrás en 'Supervivientes'. La gran incógnita ahora es si Jessica volverá a vivir una historia de amor en los Cayos Cochinos. Hace unos días, en conexión con Jorge Javier Vázquez, Bueno, reflexionaba sobre el amor: "Ahora mismo prefiero no saber nada".

Aunque en estos momentos la modelo está bajo la mira, al encontrarse nominada, el público en las calles tiene en claro una cosa: "Sí, fijo, puede volver a enamorarse". ¡Dale play al vídeo y descubre lo que opina la calle sobre las posibilidades de Jessica en el amor!