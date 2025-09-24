El divertido momento de Frigenti con el novio de Fani en los pasillos de Mediaset: "Te deseo mucha suerte"

Rocío Belén Paleari 24 SEP 2025 - 15:21h.

El colaborador y el novio de la concursante se encontraron en los pasillos de Telecinco y hablaron sobre el futuro de Fani

Además, las primeras estrategias de 'Supervivientes All Stars', bajo la lupa de los colaboradores de 'Tierra de nadie'

Los pasillos de Mediaset siempre son escenario de encuentros inesperados y esta vez nos regalaron uno de los momentos más divertidos de la semana. Miguel Frigenti, colaborador de 'Supervivientes All Stars', estaba atendiendo a una entrevista cuando la casualidad quiso que se cruzara con Fran, el novio de Fani Carbajo.

Lo que parecía una charla tranquila con Frigenti dio un giro de 180 grados. Con su habitual desparpajo, el colaborador interrumpió la conversación, señaló hacia donde estaba Fran, y exclamó: “Mira, está el novio de Fani”. Y sin pensárselo dos veces, se metió en el papel de reportero y salió disparado en dirección a él.

El ambiente se llenó de risas y complicidad. Miguel tomó las riendas del momento y comenzó a entrevistar directamente al novio de la concursante, que además se encuentra nominada esta semana en 'Supervivientes All Stars'. Con toda la naturalidad del mundo, Frigenti quiso saber qué piensa Fran de las nominaciones y, sobre todo, a quién le gustaría ver fuera del concurso.

La situación, tan espontánea como divertida, dejó claro que cuando Miguel está cerca siempre puede pasar cualquier cosa. El colaborador logró darle la vuelta a la entrevista y poner a Fran en el centro de todas las miradas, regalándonos un momentazo que no tiene ningún desperdicio. ¿Quieres saber qué respondió Fran? ¿A quién le señaló como posible expulsado? Solo hay una manera de descubrirlo: no te pierdas el vídeo completo. ¡Dale play!

Los colaboradores de 'All Stars' opinan sobre el acercamiento de Adara y Fani: ¿amistad o estrategia?

La segunda edición del reality 'Supervivientes All Stars' ha presenciado uno de los giros más inesperados de la temporada: el aparente acercamiento entre dos de sus concursantes más polémicas, Adara Molinero y Fani Carbajo. Después de protagonizar varios enfrentamientos en sus primeros días en Honduras, las dos supervivientes han puesto sobre la mesa el hecho de que son capaces de trabajar en equipo durante una jornada de pesca que sorprendió a todos. Este acercamiento no pasó desapercibido para los colaboradores del programa. Makoke, Alejandro Nieto y Miguel Frigenti analizaron este suceso.

Miguel Frigenti se mostró especialmente escéptico ante esta nueva dinámica entre las dos concursantes. "Yo no lo he entendido, Fani, me parece que está muy torpe", declaró el colaborador, sugiriendo que no percibe autenticidad en este acercamiento. Alejandro Nieto, por su parte, compartió una visión un poco diferente... ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis de todos los colaboradores!