Pedro Jiménez 26 SEP 2025 - 00:22h.

La diferencia al acabar el juego de localización entre 'Playa Armonía' y 'Playa Caos' ha sido de menos de un minuto: las palabras de Noel lo dicen todo

Los concursantes han afrontado duranta la gala de 'Superviventes All Stars 2' de este jueves en Telecinco un complicado juego de localización, en donde el trabajo en equipo, la cooperación y la perseverancia han entrado en juego como nunca. Laura Madrueño, después de señalar su deseo de que no cayese de nuevo la tormenta que la última gala acechó el juego de prelíder, ha procedido a explicar todo el recorrido. Pero, sin duda, el juego ha quedado marcado por el bajonazo de Noel Bayarri, devastado después de saber el resultado de su equipo y ser consciente de que volvería de nuevo a 'Playa Caos'.

Y es que el esfuerzo de los dos equipos ha sido brutal: "Estáis dando un ejemplo de supervivencia increíble. Y de coordinación y de trabajo en equipo", ha señalado Laura Madrueño, tras lo que ha resuelto el juego de localización, no sin antes dejar claro que la diferencia de tiempos había sido... ¡de menos de un minuto!

Finalmente, 'Playa Caos' se ha hecho con la victoria tras un tiempo de más de ocho minutos, frente a los más de nueve minutos de 'Playa Armonía'. Pero la cámara rápidamente ha enfocado a Noel Bayarri, que se ha sentado en la arena de 'Playa Juegos' completamente devastado, en contraste con la alegría y emoción de 'Playa Caos' por haber ganado.

Así es el último juego de localización

A la señal de Laura Madrueño, tres de los concursantes de cada equipo han tenido que ir hacia el mar y sumergirse en las aguas hondureñas para recuperar unos bambúes. Con ellos han tenido que crear un acueducto en una gran estructura con el objetivo de ir llenando de agua un balde. Un agua que han tenido que coger otros dos supervivientes gracias a un cubo que también se encontraba en la susodicha jaula.

En el momento en el que el balde se llenase, se liberaría una estrella, la cúspide de una torre que debían de formar con 15 piezas que se encontraban enterradas en la arena de 'Playa Juegos'.

Pues bien, el equipo que antes consiguiese formar la torre y, sin sujetarla, mantenerla un total de diez segundos, ganaría el juego. Concluidos los doce minutos, sería el equipo que más avanzado estaría en el recorrido el que se haría con el cambio de localización.