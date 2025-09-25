Ana Carrillo 25 SEP 2025 - 19:25h.

A la exconcursante de 'Gran Hermano' le ha hecho gracia el nombre que su novio ha escrito en su pizarra

Marta Peñate no solo defiende a Tony Spina en los platós, sino también en las redes sociales, donde continuamente aborda las críticas que recibe su novio por su rol como concursante en 'Supervivientes All Stars'. Pero entre los comentarios negativos también hay espacio para el humor y les ha confesado a sus seguidores de Instagram que le ha hecho mucha gracia leer una palabra escrita por su prometido en su pizarra.

Una cuenta de fans de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido unas fotos del italiano sujetando su pizarra en el último programa. Los concursantes siempre utilizan sus pizarras para posicionarse en 'El oráculo de Poseidón' o para señalar a sus compañeros, pero aprovechan para escribir en ellas los nombres de sus familiares, parejas y amigos para que sepan que los tienen en mente.

En las fotos compartidas por la mencionada cuenta de fans de la canaria se puede leer que el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' escribió: "¡Marta te amo! Puppy. Family". Al leer el nombre de Puppy, su perro, la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha podido contener la risa y así se lo ha confesado a sus seguidores de Instagram. "No entiendo en qué momento cree que el perro va a leer su nombre en la pizarra, se lo diré", ha comentado junto a unos emojis de la carita que se parte de risa y unos corazones.

Puppy llegó a las vidas de Marta y Tony este verano cuando un primo del italiano se lo regaló y se ha convertido en el mejor acompañante para la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que les ha admitido a sus followers que le ha costado mucho separarse de su novio y que gracias a su perrito se siente acompañada y querida.