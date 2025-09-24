Ana Carrillo 24 SEP 2025 - 19:23h.

Marta Peñate ha arremetido contra Rubén Torres porque piensa que el bombero no tiene en cuenta los logros de Tony Spina

Marta Peñate ha hecho un directo en Instagram en el que ha confesado su gran decepción con Rubén Torres debido a un episodio ocurrido durante el último programa de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras': el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fue el ganador de la recompensa, una pizza gigante, y Laura Madrueño le ofreció repartirla con sus compañeros.

Él aceptó pero comentó que su intención al comenzar a cortarla no era que comieran todos sus compañeros, sino solo cuatro o cinco. Explicó que le parecía justo que comiera Miri Pérez-Cabrero porque la consideraba una gran superviviente que lo daba todo también en las pruebas. A Marta Peñate no le ha gustado que no incluyera a Tony Spina en su discurso y que no destacase que él también es bueno en las pruebas: "No resaltes a Miri cuando en las últimas pruebas Tony ha conseguido entrar en el pre-líder, entonces mi mente piensa que como Tony le hace la competencia en las pruebas...".

Para la canaria, la explicación sería que ve al italiano "como contrincante", pero que aún así considera que lo justo hubiera sido que resaltase sus logros en las pruebas: "Es que Tony se cayó 0'1 segundo antes que Miri". Tampoco ve bien que no nombrase a los otros integrantes de su grupo al recibir la pizza como recompensa, pues cree que debería haber mostrado más compañerismo y se ha mostrado completamente "indignada".

"A mí este chico me está decepcionado un huevo y más que nada porque en 'La isla de las tentaciones' no me gustaron muchas cosas y Tony me decía que no le diera caña porque no era mal tío", ha explicado la exconcursante de 'Gran Hermano', destapando que su novio siempre le pidió que no criticase tanto a Torres en su anterior reality porque lo conocía tras haber coincidido en un evento y por tener amigos en común.