Todo lo que no se vio de la bronca entre Adara y Sonia Monroy en ‘Supervivientes All Stars’: “Eres muy pesada”
En el ‘Última hora’ se ofrecieron imágenes inéditas de la gala: del enfrentamiento sin filtros entre Adara y Sonia, al choque lleno de reproches entre Miri y Tony Spina
‘Supervivientes All Stars: Última hora’ destapó imágenes exclusivas de la última gala que nunca se habían visto hasta ahora, con momentos de máxima tensión entre los concursantes.
El choque frontal entre Adara y Sonia
Las cámaras captaron un enfrentamiento sin concesiones entre Adara Molinero y Sonia Monroy, que fue mucho más allá de lo que se emitió en directo. Sonia, visiblemente molesta, no dudó en atacar a su compañera: “Merece irse la drama queen, ya que me ha llamado vieja. Que me llama víbora, prefiero ser víbora, que no una que viene aquí y como tiene dos amiguitos que se lo hacen todo…”.
Adara, harta de la situación, cortaba la discusión con un seco: “No me hables, hija, eres muy pesada”. El resto de supervivientes escuchaban atónitos mientras el ambiente se volvía irrespirable.
Bronca encendida entre Miri y Tony Spina
La tensión no quedó ahí. Otra de las imágenes inéditas mostraba una bronca monumental entre Miri Pérez-Caballero y Tony Spina a raíz de un comentario en tono de broma que se escuchó en la gala tras repasar las imágenes de la convivencia.
Lo que empezó como una conversación ligera terminó convertido en un enfrentamiento lleno de reproches.
Tony acusó a Miri de querer dejarlo en evidencia: “Quieres dar una imagen de Santa Miri, pero faltas el respeto. Eres calculadora”, mientras Miri defendía su postura con firmeza: “Me da igual cómo me hables, no me vas a sacar de quicio”.