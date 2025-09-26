Ana Carrillo 26 SEP 2025 - 00:52h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores un detalle que ha llamado su atención del plató

Montoya habla sin tapujos sobre Tony Spina y Marta Peñate se pone a la defensiva en 'Supervivientes All Stars 2025'

Montoya ha regresado al plató de 'Supervivientes All Stars' en calidad de colaborador y se ha mostrado encantado de volver a estar en una gala con Jorge Javier Vázquez, en la que ha podido dar su opinión sobre Tony Spina, provocando la reacción de Marta Peñate, que inmediatamente ha defendido a su novio.

En una de las pausas publicitarias ha aprovechado para comentarle a sus seguidores de Instagram, que ya son más de 600.000, que estaba muy contento por vivir la gala desde plató, pero que estaba muy sorprendido por el realismo de las imágenes de la playa que se proyectan en la pantalla del suelo.

"Es una curiosidad", ha comenzado diciendo el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que a continuación ha enfocado el suelo para que sus fans entendieran el motivo de su sorpresa al ver la pantalla del suelo: "Yo no sé cómo se ve desde casa, pero yo estoy aquí todo el tiempo quitando los pies del suelo porque esto no puede ser más real, parece la playa, ¡es igual!".

Mientras enfocaba al suelo se apreciaba que las imágenes que se proyectan son las de una playa en la que la marea sube y baja sin parar, creando la sensación de que el plató es una prolongación de los hondureños Cayos Cochinos, donde se encuentran los supervivientes de esta edición.

"¡El próximo día vengo en chanclas! ¡Qué barbaridad!", ha sentenciado Montoya, dándole su característico toque de humor a su story, en la que se ha mostrado encantado por poder estar en una gala de 'Supervivientes All Stars' y ha animado a todos sus fans a no perderse ni un minuto del programa.