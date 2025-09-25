Ana Carrillo 25 SEP 2025 - 21:00h.

Alejandro Nieto ha dado su opinión sobre Alejandro Albalá, Iván González, Gloria Camila, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, Adara Molinero, Fani Carbajo y el resto de concursantes

Alejandro Nieto se convirtió en el ganador de 'Supervivientes 2022' y quedó segundo en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', siendo la vencedora Marta Peñate. En esta segunda edición actúa como colaborador en plató en 'Tierra de Nadie', pero en Instagram ha querido dar más a fondo su opinión sobre cada concursante.

Antes de llevar a cabo su análisis, ha resaltado que opina sobre todos ellos como concursantes y no como personas para evitar que sus fans piensen que los está atacando: "No opino sobre si son buenas o malas personas, yo ahí no me veo a meter porque no soy nadie para opinar sobre eso, pero sí que puedo opinar sobre lo que veo en 'Supervivientes'".

Gloria Camila

El novio de Tania Medina considera que la hija de Ortega Cano es "un fichaje increíble" porque "lo da todo en las pruebas", es buena "dando contenido" y considera que el público "la quiere mucho": "Es buen fichaje, me gusta mucho su participación, lo dice todo, lo está haciendo muy bien y estoy casi seguro al 100% de que va a llegar a la final junto a Iván González".

Solo le ha hecho una crítica: cree que "está un poco pesada con Alejandro Albalá", pero ha querido resaltar que, pese a ello, es una de sus favoritas.

Jessica Bueno

Opina que es "una chica activa", pero la ve "flojita" en el reality porque no cree que participe mucho en las tramas: "Las veces en las que participa es para defenderse de algo o de alguien". Ha añadido que considera que es "el blanco fácil de su playa" porque ha sido nominada por sus compañeros: "No me dice mucho Jessica Bueno, aunque no tengo nada en contra de ella".

Fani Carbajo

"Nunca me ha llegado, sé que es una chica que pesca y está activa, pero es verdad que la veo un poco a la sombra de Adara y eso no le da la suficiente personalidad como para llegar lejos. A mí personalmente no me gusta, no sé por qué, pero no me gusta, creo que será la expulsada ella... O Jessica, está entre las dos", ha comentado sobre la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Adara Molinero

Para Alejandro Nieto, Adara Molinero es "una de las personas que más contenido da" en el reality, pero considera que "no ha nacido para estar en 'Supervivientes'": "A ella no le gusta estar en Honduras pasando hambre, a nadie le gusta pero es que a ella se le nota que no está a gusto allí [...] Yo he coincidido con ella dos veces allí y como superviviente no... Y en las pruebas es muy flojita".

Rubén Torres

"Los que amamos este formato esperábamos muchísimo más de Torres, creo que era un crack en las pruebas en su edición, pero seguramente su edición era bastante flojita porque ha sido el que más liderazgos había ganado en la historia de 'Supervivientes', eso le tenía muy subido", ha comentado el andaluz, que cree que el bombero tampoco es un buen superviviente.

Tony Spina

Alejandro lo conoce bien porque es muy amigo de Marta Peñate, su prometida: "Es un personaje que me gusta. Lo da todo en las pruebas, es un gran superviviente. Ha hecho fuego y eso para mí es todo, es lo más importante, es lo que te hace comer calentito. Va a pescar y lo intenta todo".

La única pega que le pone es que cree que "se mete en charcos que no le pertenecen" y que eso le puede perjudicar de cara a llegar a la final, algo que espera que consiga: "Necesito un Tony en el concurso".

Iván González

El ganador de 'Supervivientes 2022' es amigo del novio de Teresa Bass. Cree que la gente no conectó con él porque al principio tuvo varias discusiones con Gloria Camila, pero está convencido de que ahora el público lo aprecia porque ha podido demostrar que es "un gran superviviente": "Hizo fuego, que eso es súper importante y está dándolo todo en las pruebas".

"Me está gustando mucho, lo está dando todo, dice las cosas claras, habla con respecto y educación. Creo que puede llegar bastante lejos y no porque sea su colega, sino porque de verdad lo pienso", ha comentado.

Alejandro Albalá

Alejandro Nieto cree que el ex de Isa Pantoja está "bastante flojito" tras haber tenido un gran arranque al ganar la primera prueba de líder y abrirse en canal en la primera gala sobre el mal año que había pasado por diversos temas personales.

"Con el tema de Miri se hace notar, se defiende cuando tiene que hacerlo pero creo que no tiene mucho carácter para dar su opinión, creo que Gloria Camila está siendo muy pesada con él y él hace algunos comentarios, pero no lo veo finalista bajo mi punto de vista", ha añadido.

Miri Pérez-Cabrero

Ha aplaudido que sea una concursante que dé "mucho contenido", que lo dé "todo en las pruebas" porque se haya preparado para ello y que diga las cosas "con mucho respeto y sin maldad, con educación"; pero cree que no le favorece su unión con Sonia Monroy ni su "carpetazo" con Alejandro Albalá: "Creo que está haciendo un buen concurso como para meterse en temas románticos".

Para Alejandro Nieto, es una posible finalista sin lugar a dudas: "Creo que es una revelación en este 'All Stars' y creo que puede llegar perfectamente a la final".

Carlos Alba

"Empezó súper bien, con muchos conocimientos de supervivencia, es una persona madura que sabe hacer las cosas bien", ha comenzado diciendo Alejandro para resaltar la que él considera que es la parte positiva del concurso del amigo de Olga Moreno.

La parte negativa, en su opinión, es que "no da contenido" al reality: "Pasan las semanas y no se está mojando, creo que está desapercibido un poco para que vayan pasando las semanitas y tiene a su grupo convencido para que no lo nominen [...] No está dando contenido, no es un revulsivo, simplemente está ahí".

Noel Bayarri

Para Alejandro, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' también está "pasando desapercibo" y le gustaría ver "algo más de él" si consigue seguir en el programa porque considera que cuando ha hecho intervenciones para dar su opinión ha estado acertado: "Habla cuando tiene que hablar y no lo hace mal, la verdad. Se moja cuando se tiene que mojar y dice las cosas claras y directas".

También ha destacado que lo está haciendo mucho mejor que la primera vez que estuvo en Honduras: "Creo que lo da todo en las pruebas". No obstante, considera que en la supervivencia va "flojito". "Creo que no da más de sí, no veo mucho contenido de él, está ahí, no diría que es un mueble, pero está ahí", ha sentenciado el novio de Tania Medina.

Sonia Monroy

El andaluz ya dijo que, para él, era la peor concursante de la edición y ahora ha resaltado que no le está gustando su concurso: "Ha pasado desapercibida dos o tres semanas, donde no ha aportado nada al concurso. Dice que era una guerrillera en las pruebas cuando se ha visto que no. Siempre está con el tema de la edad cuando la madre de Adara tiene la misma edad y para mí es una pena que Elena saliera antes".

Confía en que la audiencia la expulse tan pronto como sea posible porque considera que tampoco es buena superviviente y cree que se ha aliado a Miri y está criticando a Adara porque "ha analizado la situación" y ha visto que ambas son concursantes fuertes. "No aporta nada a 'Supervivientes' y espero que esté nominada y que la gente vea lo que tiene que ver y que sea expulsada", ha sentenciado.