Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 17:55h.

La presentadora de 'Uno de GH20' ha celebrado volver a coincidir con la sobrina de Isabel Pantoja en televisión

Anabel Pantoja se rinde con la historia de una aspirante de la fase final del casting de 'Uno de GH20': "Eres una valiente"

'Uno de GH20' ya ha arrancado en Mediaset Infinity con una gala de estreno que estuvo llena de momentazos que estuvo conducida por una pletórica Nagore Robles, que en plató estaba acompañada por un plantel de colaboradores muy conocidos, la mayoría de ellos exconcursantes de 'Gran Hermano' como Anabel Pantoja, que participó en 'GH VIP', Manuel González, que llegó a la final de 'GH DÚO', o Maica Benedicto, que saltó a la fama en la última edición de anónimos.

No es la primera vez que Nagore Robles y Anabel Pantoja coinciden en un plató, ya que han trabajado juntas en varias ocasiones desde que hace años coincidieran por primera vez en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Fuera de la televisión han compartido también muchos momentos y es que tienen muchas amigas en común, como Dulceida o Susana Molina, que han mostrado en sus stories que no se han perdido el estreno de 'Uno de GH20' para apoyar a sus amigas.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' ha mostrando en Instagram su entusiasmo por trabajar con "la mejor" en este proyecto y Nagore Robles le ha respondido vía stories: "La ilusión que me hace vivir esta aventura contigo". Con este intercambio de frases, las influencers han revelado que están muy emocionadas por volver a trabajar juntas y por hacerlo en Telecinco, donde comenzó la carrera televisiva de ambas.