Supervivientes 01 OCT 2025 - 08:56h.

La ganadora de la edición anterior de 'All Stars' vuelve al concurso con una misión especial y nos contó cuáles son sus expectativas

"No tenía muchas ganas de volver a Honduras", ha dicho entre risas Marta Peñate, aunque está más lista que nadie. Ya sabe lo que pondrá en la maleta y está ansiosa por ir "con tal de ver a Tony". Así nos lo contó minutos después de que se anunciara su regreso a los Cayos Cochinos en el programa de anoche.

Fue Jorge Javier el encargado de darle la noticia en el plató. Había otros candidatos para este inesperado regreso de un exconcursante, y el suspenso se mantuvo a lo largo de toda la gala. Hasta que finalmente, el presentador se paró frente a Marta y a Anita Williams, y dijo quién de las dos era la que viajaría.

"Dije que sí por Tony", confesó Marta ante nuestras cámaras, aunque cree que no podrá tocarlo porque no irá como una participante más y su viaje tiene condicionamientos. No sabemos exactamente cuáles son, pero sí que tendrá una misión: la unificación.

"Con tenerlo un poquito cerca, me vale. Le voy a decir que estoy bien, aunque le voy a mentir, porque no estoy tan bien", nos dijo. Además, nos contó que los familiares de los otros supervivientes no tardaron en hacerle muchos pedidos y que tiene un mensaje muy especial para Miri de parte de su padre. Dale Play para saber cuál es.