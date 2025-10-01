Patricia Fernández 01 OCT 2025 - 03:10h.

Así ha anunciado Jorge Javier Vázquez la persona que se marcha a Honduras para anunciar la unificación

Un espectacular juego "sin precedentes" pone a prueba a los concursantes de 'Supervivientes All Stars': "Es la estructura más grande jamás desplegada"

Compartir







Comenzaba 'Supervivientes All Stars' conociéndose que una persona misteriosa del plató iba a viajar a Honduras con una importante misión, la que Jorge Javier Vázquez desvelaba desde el plató durante la gala.

El jueves llega la unificación a 'Supervivientes All Stars'

Un pergamino que se guardaba en una caja en la mesa del medio del plató tenía escrita la misión con la que iba a llegar esta persona a Honduras, lo que desvelaba el presentador en directo durante la noche: "El jueves llega la unificación, esa es la gran misión que llevarán a cabo Marta o Anita".

Y tras conocerse el objetivo con el que va, tras ir eliminando durante la gala a los candidatos que tenían opción de volver a honduras, Elena Rodríguez, Suso y Terelu Campos, Jorge Javier Vázquez llevaba al medio del plató a Marta Peñate y a Anita para comunicar cuál de las dos se marchaba a los Cayos Cochinos.

Marta Peñate es la elegida para viajar a Honduras y anunciar la unificación

"Ha llegado el momento, la persona que va a Honduras para anunciar la unificación y es... Marta Peñate", anunciaba el presentador, lo que hacía enloquecer al plató y a la colaboradora, que reaccionaba a la noticia con mucha alegría.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Coge la maleta, vas como ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars", le explicaba el presentador y le preguntaba si estaba dispuesta a lanzarse del helicóptero, momento en el que ella confesaba que "le da miedo" y decía algo: "Si cumplís algún deseo, a lo mejor me tiro del helicóptero". Momento en el que la colaboradora cogía su maleta y se marchaba del plató directa a Honduras.