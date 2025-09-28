De Sonia Monroy a Albalá, los concursantes que tienen que "espabilar" según los colaboradores

Rocío Belén Paleari 28 SEP 2025 - 19:00h.

Alejandro Nieto, Terelu, Anita Williams y Miguel Frigenti identifican a los concursantes que menos aportan a las tramas en el reality

Además, ¿"Adarismo" o "Mirismo"? Los fans que más se entregan a sus concursantes favoritas, según los colaboradores

Las tensiones en los Cayos Cochinos siguen en aumento, con los concursantes de Playa Armonía sancionados por saltarse las normas y con Fani Carbajo como la tercera expulsada de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Esta edición 'All Stars' ha traído de vuelta a algunos de los supervivientes más recordados de ediciones anteriores, pero parece que no todos están consiguiendo mantener el nivel que se espera.

Hablamos con los colaboradores habituales del programa sobre los concursantes que consideran que están pasando desapercibidos. Las respuestas no dejaron de sorprendernos, puesto que no se han cortado a la hora de identificar a quienes podrían ser confundidos con un "mueble". ¡Dale play al vídeo para conocer todas las opiniones!

De monja de clausura a muebles: los concursantes que deben espabilar según los colaboradores

Alejandro Nieto ha sido especialmente directo en su valoración de la actual edición: "Hay un par de muebles por allí". El colaborador no ha dudado en expresar su descontento con el rendimiento de algunos participantes. Su crítica se ha centrado en aquellos concursantes que, según su criterio, no están aprovechando la oportunidad que les brinda estar en los Cayos Cochinos. "Espero que se espabilen", ha añadido Nieto, mostrando su esperanza de que la situación cambie en las próximas galas.

Miguel Frigenti, por su parte, ha puesto el foco específicamente en Jessica Bueno: "No sé qué me pasa con ella", ha contado, evidenciando su confusión ante el comportamiento de la concursante. Su análisis se ha vuelto aún más incisivo cuando ha explicado las dos facetas que percibe de la modelo: "No sé si quedarme con la monjita de clausura que me ha intentado vender en otros realities o con esta Jessica Bueno que contesta y se pone a llorar".

Terelu y Anita Williams también han identificado a los concursantes que no están rindiendo lo suficiente... ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!

Las primeras estrategias de 'Supervivientes All Stars', bajo la lupa de los colaboradores de 'Tierra de nadie'

En 'Supervivientes All Stars' la palabra "estrategia" ha empezado a sobrevolar demasiado pronto. Apenas han pasado unos días de convivencia en Cayos Cochinos, pero los espectadores ya señalan movimientos que podrían marcar el rumbo de la edición. No se trata de un detalle menor: al ser un 'All Stars', los concursantes regresan con la experiencia de haber vivido antes la aventura y con la presión añadida de no repetir errores.

Con este escenario, en el debate de Tierra de nadie lanzamos una pregunta inevitable: ¿se están jugando ya las primeras cartas para llegar a la final? ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo!