Noa y Amparo reviven uno de los momentos más complicados de la maternidad: “Es una herida que nunca se cura”

Amparo, Cristian y Noa han aprovechado un ratito a solas en el salón de la Casita de ‘Uno de GH20’ para hablar de uno tema complicado para ellos y para todos los planes en general “poco se habla del primer día que dejas a tu hijo en la guardería”.

Amparo, Cristian y Noa, aspirantes a concursantes a ‘Gran Hermano 20’ cuyo casting puede vivir en directo 24 horas en Mediaset Infinity, echan mucho de menos a sus hijos y aprovechan cualquier ratito para hablar de ellos en la Casita. Los tres son padres separados y comparten muchas vivencias.

Noa ha abierto debate y ha recordado lo poco que se habla de lo mal que lo pasan las madres “supongo que los padres también, no he hablado con ninguno de esto”, al dejar a su hijo el primer día en la guardería: “Es una herida que nunca se me ha curado, te sientes la peor persona del mundo”.

Amparo le ha dado la razón y ha recordado que los tres primeros días de su hija fueron malísimos, pero que luego le pedía ir al colegio cada mañana. Cristian también ha revivido con pena el segundo día que dejó a su hija y le dijo “te vas en el coche y no vuelves”. Además, han tratado el tema de los abuelos y lo mucho que se les echa en falta cuando no están, una conversación que te espera integra en el vídeo.