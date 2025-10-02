Cristian acusa a Jana de ser ‘mala persona’ por sus ataques en 'Uno de GH20': “Estás aprovechando un malentendido para machacarme”

Tras lo sucedido en la Gala 2 de ‘Uno de GH20’ que puedes ver completa en Mediaset Infinity, los aspirantes a concursantes a ‘Gran Hermano 20’ han seguido molestos en la Casita. Jana estaba muy decepcionada con Cristian y le ha dejado claro que no se fía de él para nada.

A Jana le ha dolido muchísimo que Cristian, uno de los compañeros con los que más trato y confianza había tenido, la viera como una de sus candidatas a la nominación y no ha dudado en volver a demostrarle la decepción que estaba sintiendo “Me caes muy mal, puedes decir lo que quieras… Me has comido la oreja y no me creo nada”.

Cristian ha insistido en que las mismas conversaciones que había tenido con ella, las había tenido con otros compañeros de la casa, pero su versión no resultaba creíble para la aspirante a concursante. Incluso, cuando Cristian ha hablado de la gran amistad que siente hacía Joon, Jana le ha recordado que el aspirante no le hace ni caso.

“Qué bien queda eres”, ha exclamado Jana al escucharle decir que lo que más le gusta de Joon es su paciencia y sus zascas. Jana parece tener claro cuál va a ser la estrategia de Cristian durante el casting de ‘Uno de GH20’ y no ha dudado explicárselo “Se ha ido tu amiguito del alma, ha entrado uno nuevo que al entrar ha dicho ‘a mí me gusta Cristian’ y lo primero que has hecho ha sido cogértelo y llevártelo fuera. Y ahora Joon, después de no hacerle ni caso en dos días, ahora es tu mejor amigo del alma”.

Cristian no daba crédito ante la sinceridad de Jana y le ha soltado un “me estás demostrando que no eres buena persona, estás aprovechando un malentendido para machacarme”. Incluso, le ha demostrado que se ha dejado llevar por la venganza y ha cambiado su decisión de votar a Amparo para vengarse de él “estás utilizando errores como armas”.

