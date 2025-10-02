Nagore Robles sobre su participación en 'Gran Hermano': "Agradezco al universo haberme puesto en esa casa"

Rocío Belén Paleari 02 OCT 2025 - 09:00h.

La presentadora regresó el lunes al universo del reality más famoso de España para conducir ‘Uno de GH20’, el innovador formato de Mediaset Infinity que mostrará las tripas del casting final

Además, Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Nagore Robles se encuentra ante uno de los retos más emocionantes de su carrera profesional. La exconcursante de 'Gran Hermano 11', que participó en el reality en 2009, regresa al formato que cambió su vida, pero esta vez desde el otro lado de las cámaras. Nagore es la flamante presentadora de ‘Uno de GH20’, un programa pionero que por primera vez en la historia del reality permitirá a los espectadores vivir en directo la fase final del casting de 'Gran Hermano'.

El nuevo formato de Mediaset Infinity, representa un desafío completamente diferente para Robles, quien luego de pasar por el reality y convertirse en la expulsada con mayor porcentaje de la historia, inició una larga carrera televisiva. Sin embargo, este desafío se encuentra marcado por la emoción de volver al lugar donde inició su trayectoria.

La decisión de participar en el casting de 'Gran Hermano' en 2009 llegó de forma inesperada para Nagore, quien nos cuenta que fue un familiar quien la animó a dar el paso. Una decisión que, según reconoce, marcó un antes y un después en su existencia. "Agradezco al universo que me pusiera el 6 de septiembre de 2009 en esa casa", declara la presentadora, quien admite que su vida hubiera sido interesante, pero completamente otra si no hubiera tomado esa determinación.

Para Robles, volver al universo de 'Gran Hermano' como presentadora tiene un significado especial y profundamente emotivo. "Es mi casa, el lugar donde nací", afirma con rotundidad. La conexión emocional con el formato permanece intacta después de todos estos años: "Después de tantos años me sigue emocionando muchísimo", reconoce la vasca, quien no oculta la nostalgia y el cariño que siente hacia el programa que la catapultó a la fama. ¡Dale play al vídeo para ver la entrevista completa!

La esencia de 'Gran Hermano': "Emoción, emoción, emoción"

Tras veinte ediciones del reality, la esencia del formato ha permanecido inalterable según la perspectiva de Nagore. Cuando se la cuestiona sobre si considera que 'Gran Hermano' ha cambiado después de tantas ediciones, su respuesta es clara y contundente: "Para nada, ‘Gran Hermano’ es el público, es la gente que está en casa". Para la presentadora, el verdadero motor del programa reside en la capacidad de conectar con la audiencia.

La fórmula del éxito del reality, según Robles, se resume en una palabra que repite con énfasis: "Emoción, emoción, emoción". Esta capacidad para generar sentimientos en los espectadores es lo que ha mantenido vivo el formato durante más de dos décadas y lo que promete seguir siendo su principal motor en futuras entregas. ¡Dale play al vídeo para escuchar la entrevista completa!

Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Nagore no pudo ocultar la emoción de volver a su "casa" en un papel que refleja toda su evolución profesional: “Mediaset me vio nacer, me dio tantísimo, y estoy segura de que va a ser una experiencia maravillosa”. La presentadora recordó que su paso por GH 11 fue decisivo en su vida: "A mí me cambió la vida por completo y me encanta que podamos ver ese proceso desde el principio". ¡Dale play para escuchar la entrevista completa!

