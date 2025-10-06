Logo de telecincotelecinco
El tremendo susto que se ha llevado Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars' cuando ha visto una culebra mientras hacía la comida

El susto de Gloria Camila al ver una culebratelecinco.es
Los supervivientes deben estar en alerta y preparados para cualquier situación que no esté bajo su control. Pese a las semanas y la experiencia previa de los 'all stars', hay todavía quien no puede ocultar su frustración al ver insectos, reptiles o al vivir tormentas de bastante intensidad que asolan Honduras.

La reacción de Gloria Camila al ver a la culebra

Una de las que más miedo ha pasado en las últimas horas ha sido Gloria Camila, quien ha sufrido una situación incómoda y de pánico cuando estaba haciendo la comida en la playa. "'¡Ay! Una culebra!", exclamaba mostrando su malestrar al ver al reptil.

En las imágenes que hemos podido ver en 'Supervivientes All Stars: Última hora', la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano presenciaba una culebra muy pequeña pero algo llamativa. "¿Será venenosa?" se preguntaba Carlos Alba, su compañero en los Cayos Cochinos.

"Esa se te mete en el pantalón y 'flipas'", compartía a su vez Alejandro Albalá. Todos quedaban asombrados con el reptil. Estaba justamente debajo de la cazuela donde Gloria Camila cocinaba algo que llevarse a la boca entre tanta desesperación por la comida. "Me da miedo", agregaba a la vez que pedía que se fuese de su vista.

Por suerte, la culebra no les ha dado nas más que un susto a los supervivientes, aunque saben que corren el riesgo de volverse a encontrar con otra o con animales de otro calibre...

