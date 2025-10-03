Patricia Fernández 03 OCT 2025 - 03:20h.

Así ha sido el primer juego de líder tras la unificación de 'Supervivientes All Stars 2025'

Llegaba el momento de jugar el primer juego de líder después de la unificación de los concursantes, 'las camas voladoras', una estructura encima del mar donde los 'Supervivientes All Stars' tenían que agarrarse, las que se iban a ir inclinando, siendo el que más tiempo el que se alzase con el ansiado collar.

Desde que Laura Madrueño daba la señal de que empezaba el juego, los concursantes aguantaban con todas sus fuerzas mientras la estructura se iba inclinando y ellos tenían que hacer fuerza con sus brazos para no caerse al agua.

Pasaban los minutos y todos aguantaban hasta llegar prácticamente a los nueve minutos y hasta que las camas no se inclinaban por completo, algo con lo que Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño no daban crédito: "Qué barbaridad".

Rubén Torres, primer líder de 'Playa leyenda'

Adara Molinero era la primera en caerse al agua, seguida de Jessica Bueno, Gloria Camila, Carlos Alba, Tony Spina, Miri, Noel e Iván. Quedando un duelo entre Albalá y Rubén Torres, terminando este último alzándose con el líder, mientras Laura Madrueño alababa esto: "Se convierte en el primer líder de 'playa leyenda', es el concursante con más collares de líder de 'Supervivientes', consigue uno más y vuelve a hacer historia".

Tras esto, Rubén Torres recibía su collar de líder y este se mostraba muy contento: "Qué alegría, pensaba que no iba a poder, hay rivales muy fuertes". El que hacía una especial dedicatoria y le lanzaba una petición a Jorge Javier: "A ver si vienes a Badalona y te invito a comer". Después de que el presentador le dijera unas palabras: "Qué gusto tener un concursante como él que disfruta de los juegos".

La difícil decisión de Rubén Torres como líder

El concursante tenía que tomar una complicada decisión en el momento de dar su nominación directa, aseguraba que habían salido nominados sus dos opciones, por lo que tenía que meter en la lista a alguien que no tenía pensado y era algo que no se le hacía nada fácil.