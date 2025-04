Todos ellos se apresuraban a instalar correctamente la lona para evitar mojarse, pero el fuerte viento conseguía desenclavarla brutalmente del suelo. Los supervivientes optan por poner objetos pesados sobre los extremos para mantenerla fija, pero esto no habría pasado si su hubiesen organizado mejor. "Una vez más, no nos hemos preparado bien" , señala Carmen Alcayde. "A ver, es que empezamos a hacerlo hoy. Habría que haber espabilado con la tienda" , apunta Almácor.

Sin embargo, la noche no ha sido para tanto a su parecer porque "no ha llovido con tanta intensidad" como está ocurriendo ahora: "Lleva unas horas que no para". En cuanto al fuego, ella y sus compañeros de playa han conseguido mantenerlo: "Hemos dejado preparado, a ver si con suerte se queda, un poco de brasa. Pero no tenemos esperanza".