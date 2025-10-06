Ana Carrillo 06 OCT 2025 - 19:44h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha mostrado los tres vestidos de novia entre los que ha escogido uno para su boda con Tony Spina

Marta Peñate contesta a Oriana Marzoli y explica el verdadero motivo por el que no se casa en España: "El amor no se compra"

Marta Peñate y Tony Spina ya están ultimando los preparativos para su boda, que se celebrará en los hondureños Cayos Cochinos el martes 7 de octubre en directo en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie': juntos han decidido quiénes serán los invitados entre el grupo de concursantes que quedan en el concurso, pero ha sido ella la que se ha encargado de escoger su vestido de novia, una tarea para la que ha contado con la ayuda de su cuñada, Sharon Spina.

Antes de volar a Honduras para visitar a su novio y dar la noticia de la unificación, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acudió a una tienda de ropa para elegir el vestido con el que se dará el 'sí, quiero' y estuvo acompañada por la hermana de Tony Spina, que ejerce ahora como la defensora de la pareja en plató y que se ha enfrentado a Oriana Marzoli para defender la decisión de la canaria de casarse en Honduras y no en España.

Ahora que quedan pocas horas para su boda, Marta Peñate ha subido el vídeo en el que aparece probándose tres vestidos y le ha confesado a sus seguidores que lucirá uno de esos tres - intenta probarse un cuarto pero cuenta que no tienen su talla y acaba riéndose con su cuñada por no poder abrocharlo -: el primero es vaporoso pero ceñido a la cintura con cuello estilo bufanda y lo ha calificado como "precioso"; el segundo es el más clásico, también en blanco, largo hasta los pies, y lo ha tachado de "sencillo" y "bonito"; y el tercero, que no le ha convencido tanto, tiene el escote en cruz.

"Tened en cuenta que la boda es en Honduras, que es en una playa y que quería algo sencillo", ha comentado la exconcursante de 'Gran Hermano', que le ha pedido a sus seguidores que le digan cuál es el vestido que creen que ha escogido para unirse en matrimonio a Tony Spina.

También les ha confesado que está esperando un documento que tiene que llegar desde España para poder casarse legalmente con el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Aquí ando esperando un papel que aún no me ha llegado de España a ver si me lo manda nuestro asesor por correo… te piden antecedentes penales aquí en Honduras".