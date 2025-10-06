Supervivientes Madrid, 06 OCT 2025 - 23:28h.

La concursante no ha podido evitar las lágrimas: Así se ha derrumbado por su "decepción" con Torres

Adara Molinero sufre un percance en plena prueba de 'Supervivientes All Stars' y es supervisada por el equipo médico

Adara Molinero rompió a llorar a lágrima viva tras la prueba de recompensa que logró su equipo en 'Supervivientes All Stars 2025'. La concursante mostró su enfado y frustración con Rubén Torres, que tenía una importante decisión que tomar.

Lo hemos podido ver en unas imágenes inéditas que acompañan al cuerpo de esta noticia. El origen del conflicto se encuentra en la presión de Torres para decidir qué concursantes iban a cocinar la comida y quiénes se la iban a comer. En el combo de los que no obtenían la recompensa se encontraba Adara Molinero, junto a Noel, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba.

Adara se rompe como muy pocas veces

Adara, al ver que su compañero había tomado esa medida, no puede evitar las lágrimas y exclama su preocupación por el que consideraba alguien cercano en los Cayos Cochinos. "Soy tonta del culo. Nos pasamos horas hablando por la noche...", decía. La influencer, que se encontraba en su misma situación, le intentaba apoyar en la manera que podía.

"Me ha contado toda su vida, estoy dolida. No quiero hablar con él, siento rabia", lanzaba mientras comenzaba a llorar. "Ya amor, pero tenía que escoger a alguien. Hay que pasar y punto", le compartía Miri.

Carlos también intentaba apoyarla al verla tan frustrada. "Nunca se gana, otra vez nos vamos a poner de comer 'hasta el culo'", aseguraba. Jessica Bueno y Gloria Camila también se compadecían de Adara pero, ¿qué opinaba Torres de lo que estaba viendo?

"A mí me sabe mal. Me llevo bien con ella, es un juego. Pero también ha comido más recompensas", le decía a Iván González.