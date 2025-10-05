Pedro Jiménez 05 OCT 2025 - 23:36h.

Ha ocurrido en la primera ronda de 'La Liga de las Estrellas', al término del juego: la concursante se encuentra en perfecto estado

Durante la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' que Telecinco ha emitido este domingo hemos disfrutado de la famosa 'Liga de las Estrellas', una serie de juegos que ponen al límite a los concursantes, miendo su destreza y cooperación, además de trabajo en equipo y, sobre todo, resistencia.

En la primera ronda, Adara Molinero ha sufrido un percance cuando ya se había superado el tiempo establecido tras "darse en la cabeza" de manera totalmente fortuita. Automáticamente, la concursante ha sido supervisada por el equipo médico y en estos momentos se encuentra en perfecto estado. No es el único percance que la colaboradora ha tenido desde que comenzó su aventura en Honduras.

Los concursantes se han dividido en dos equipos (verde y rojo) y cada equipo ha tenido que ir guiando -a ciegas- a un concursante que se encontraba dentro de una esfera gigante a lo largo de un circuito, sorteando abstáculos y recogiendo las banderas naranjas que se han ido encontrando a su paso, para finalmente llegar a la posición final.

Pues bien, finalmente, el equipo rojo ha sido el ganador de la primera ronda tras conseguir realizar el circuito en poco más de seis minutos y medio, victoria que han celebrado como la que más en contraste de las lágrimas de algunos concursantes como Gloria Camila o Adara, pertenecientes al otro equipo.

Adara Molinero, supervisada por el equipo médico

"Me indican que el tiempo se ha agotado", han sido las palabras de Laura Madrueño que hacían que el equipo verde frenase en seco sus múltiples intentos de sortear con la esfera un obstáculo que se les estaba resistiendo como ninguno.

Tras ello, los concursantes han seguido sujetando la susodicha esfera puesto que todavía Miri se encontraba en el interior cuando, de repente, Adara Molinero se ha trastabillado: "¡Ah, ah!". Automáticamente Laura Madrueño le ha preguntado cómo se encontraba y esta ha señalado que se había "dado en la cabeza" con uno de los elementos que componían la esfera gigante.

El equipo médico de 'Supervivientes' ha supervisado a la concursante al instante: "Ahora te van a mirar", ha apuntado Laura Madrueño, para añadir que iban a ver que la colaboradora y concursante estaba en plenas condiciones, dándole paso así a Sandra Barneda.

Además, el resto de concursantes acababan completamente exhaustos tras los esfuerzos y todo el trabajo que les había supuesto la prueba de recompensa. Intentos en vano, puesto que habían cumplido el límite de tiempo y el anterior equipo había hecho una marca de récord.

Más adelante, cuando Laura Madrueño ha anunciado el resultado de cada equipo, Adara Molinero ha reaparecido junto a sus compañeros confirmando así que se encontraba en el mejor estado de salud posible tras ser supervisada por el equipo médico de 'Supervivientes All Stars'.