Laura Ceballo 07 OCT 2025 - 20:00h.

Así fue la presentación de Pau en la entrevista presencial del casting de la novena edición del programa

Ismael Nicolás vuelve a 'La isla de las tentaciones', pero ¡esta vez al casting de solteros!: "Lo vivo con otro enfoque"

Compartir







El paraíso vuelve a abrir sus puertas para poner de nuevo a prueba el verdadero amor. Cinco parejas vivirán la experiencia en la que será la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Han sido muchas las que se han presentado al casting, más de 2000, pero solo cinco han superado todas las fases y han sido las elegidas para enfrentarse a la mayor prueba de sus vidas.

De la misma manera, solo unos cuantos solteros y solteras formarán parte de 'La isla de las tentaciones 9'. Y, por primera vez en la historia del programa, el casting se ha abierto a todo el mundo. Un casting multitudinario en el que más de 500 solteros y solteras de toda España llegaron a la entrevista presencial.

Dispuestos a demostrar que ellos pueden convertirse en la única y verdadera tentación, llegaron con las pilas cargadas y con el objetivo de conseguir una de las plazas del programa.

Pau, entrenador personal de Barcelona

Entre ellos, encontramos a Pau. Trabaja como entrenador personal y es de Barcelona. Y, a la hora de presentarse en el casting sufrió un pequeño lapsus.

Pero no fue el único. Los nervios jugaron una mala pasada a varios de ellos, que no conseguían centrarse y pronunciar todos sus datos personales en el orden establecido. Aún así, lo dieron todo con el objetivo de ser los elegidos y poner rumbo a la República Dominicana. ¿Quiénes habrán conseguido una plaza en el programa?