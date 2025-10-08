La colaboradora de 'Uno de GH20', Anabel Pantoja, sale en defensa de Jana enfrentándose duramente con Cristian

Jana está en el punto de mira. Desde que la concursante discutió con Cristian y, a pesar de que tuvieron una conversación donde se reconciliaron, la relación entre ellos no ha vuelto a ser la misma. La aspirante a concursante de 'Gran Hermano' está en boca de todos, sobre todo, tras su desafortunado comentario sobre el acercamiento entre el de Fuenlabrada con la nueva concursante. En plató, Anabel Pantoja sale en defensa de la participante.

En la última gala, Daniela, la nueva concursante de ‘Uno de GH20’, llegó al programa pisando fuerte. Desde un primer momento dejo clara su atracción hacia Cristian, pero, sobre todo, su aversión hacia Jana, sobre la que decía ser “todo lo contrario a ella.” Una situación que no ha mejorado con la convivencia, especialmente, después de que Jana llamase a Cristian asaltacunas por acercarse a Daniela. A la nueva integrante de la casita no le sentó nada bien este comentario y así se lo hizo saber al resto de los participantes.

Ahora, los concursantes explican en plató los motivos por los que están todos en contra de Jana. “Yo entre y nada más que pullitas", explicaba Nora sobre el por qué de su enemistad hacia la concursante. En ese momento, Anabel Pantoja, que no podía quedarse callada ante el odio generalizado hacia la catalana, saltaba contra Cristian, quien unos instantes antes había asegurado que Jana le “daba miedo”: “A mí me das miedo tú. Me da miedo que haya entrado Jana y hayas tenido la historia con ella, que entre Maica y hayas jugado con lo mismo y ahora vayas a hacerlo con Daniela”.

Cristian, Daniela y Nora, frente común contra Jana

Nora y Daniela están haciendo muy buenas migas, incluso, ambas comparten un nuevo frente en común contra: Jana. No es un secreto para nadie que la auto proclamada ‘bombón africano’ y la concursante catalana no pueden ni verse. Y, ahora, al bando de Nora parece haberse unido una nueva aliada, Daniela, a quien le han molestado los comentarios de Jana sobre el acercamiento de Cristian hacia ella.

Otro en contra de Jana es Cristian, quien no se ha cortado al opinar sobre ella, asegurando que “quiere llamar la atención” y que se dedica a “meter veneno para que no la echen del programa como una serpiente venenosa”. Esta situación ha sido comentada en plató por los colaboradores, que han lanzado una lanza a favor de la catalana. Por ejemplo, Anabel Pantoja, que aseguraba que la están haciendo víctima por darle la espalda. "Va a llegar muy lejos como sigáis así. Es la única valiente que al menos está siendo sincera".

