Miguel Frigenti ama y odia a su aspirante favorita de 'Uno de GH20': "Quiero meterla para votar y echarla"

Los colaboradores del nuevo reality de Mediaset Infinity destaparon sus primeros favoritismos entre los aspirantes

Además, los colaboradores de 'Uno de GH20' se imaginan en la casita: "Iría sin miedo y con estrategia"

Compartir







Interceptamos a los colaboradores de 'Uno de GH20' en los pasillos de Mediaset y no pudimos resistirnos: había que preguntarles por sus favoritismos. Entre risas, miradas cómplices y alguna que otra respuesta diplomática, Maica Benedicto, Miguel Frigenti, Sergio Ojer y Óscar Landa se animaron a contarnos qué opinan sobre los aspirantes del reality y si ya tienen su corazón (o sus nervios) puestos en alguien dentro de la casita.

El programa, presentado por Nagore Robles, es el nuevo reality de Mediaset Infinity en el que se muestra una parte de la etapa final del casting de 'Gran Hermano' y donde, por primera vez, no es la organización quien elige a los concursantes oficiales de 'Gran Hermano', sino el público, que será clave para decidir el primer concursante de la edición número 20 del reality.

La convivencia en 'Uno de GH20 ' ya comenzó y los días transcurridos en la casita —ubicada en las instalaciones de Mediaset España— han servido para perfilar alianzas, mostrar estrategias… y despertar los primeros favoritismos entre la audiencia. Para los colaboradores de 'Uno de GH20', nada queda fuera del radar: desde las lágrimas de Amparo hasta los acercamientos de José y Anthony.

Cuando les preguntamos si el público ya tenía sus favoritos, Maica Benedicto fue directa: “El público es listo y ya tiene sus favoritos”. Miguel Frigenti, en cambio, optó por la cautela: “Yo creo que todavía es muy pronto”. Dos visiones opuestas que reflejaron a la perfección el ambiente del debate, donde todo el mundo parece tener una teoría diferente sobre cómo evolucionarán las alianzas dentro del concurso.

Pero lo más jugoso vino después, cuando les pedimos que revelaran quién es su aspirante favorito. Frigenti no se escondió: “Mi favorita es la que peor me cae, es la villana que necesito”, se sinceró entre risas, hablando de Nora, una de las concursantes más polémicas, al momento, del programa.

Por su parte, Sergio Ojer eligió a una candidata que se encuentra en el extremo opuesto: “Me despierta algo interesante”, dijo. Si quieres descubrir sobre quién habló el colaborador... ¡Dale play al vídeo!

Los colaboradores de 'Uno de GH20' se imaginan en la casita: "Iría sin miedo y con estrategia"

Mientras los aspirantes conviven bajo la atenta mirada de las cámaras 24 horas y afrontan dinámicas que ya están dando de qué hablar, en el plató del programa analizamos cada paso, cada gesto, cada frase. Y claro… llegó el momento de ponerse en la piel de los protagonistas. ¿Cómo serían nuestros colaboradores si estuvieran en la casita de 'Uno de GH20'? ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones!