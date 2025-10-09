La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' sigue dando titulares dentro y fuera de Honduras

Los colaboradores de 'El tiempo justo' se posicionan mensaje tras el mensaje de Oriana Marzoli a Marta Peñate el día de su boda, ¡dale play!

La boda de Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars' prometía ser uno de los momentos más románticos de la edición… hasta que un rostro muy conocido apareció, aunque fuera a distancia.

Oriana Marzoli, ex de Tony y una de las concursantes más explosivas de la historia del reality, quiso "felicitar" a los novios con un mensaje que ha encendido las redes y dividido al plató de 'El tiempo justo'. "A mí me da igual si os casáis o no, pero esto es un circo…", comenzaba Oriana en su vídeo, cargando contra la canaria y recordando viejas contradicciones. "Y a mi queridísimo ex, Tony Spina… os deseo una vida llena de gimnasio y cosas que hacer para no tener que criticar al resto de los mortales", concluía, con su habitual tono irónico.

La respuesta de Marta Peñate no se hizo esperar. Emocionada pero firme, la ganadora de 'All Stars' dejó claro que su felicidad no se empañaría: "Me producía rabia, pero ahora me da pena que en un día así tengas que mandar un mensaje de reventada y envidiosa… Ya puedes tener un expositor de anillos, que ninguno se ha casado contigo", replicó ante todos sus compañeros. "Yo no pretendo ser la primera ni la segunda novia de Tony, pretendo ser la última", añadió, lanzando un dardo tan afilado como definitivo.

En 'El tiempo justo', los colaboradores no pudieron evitar opinar sobre la inesperada irrupción de Oriana en plena boda televisiva, y lo han hecho en exclusiva para esta web. Unos la defendieron como "pura televisión", otros consideraron que no era el momento ni el lugar, pero todos coincidieron en lo mismo: Oriana Marzoli siempre da contenido. Puedes ver las reacciones completas de Miguel Frigenti, Miguel Ángel Nicolás y Alexia Rivas si le das Play.

El mensaje de Miguel Frigenti a Marta Peñate

Durante sus declaraciones, Miguel quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje personal a Marta que nadie esperaba. Unas palabras cargadas de emoción que sorprenden y que demuestran que, más allá de las críticas y los enfrentamientos del pasado, hay gestos que tocan incluso a los más duros. Dale play para descubrir qué le dijo Frigenti a Marta y por qué su mensaje emociona.

Así reaccionaron los colaboradores de 'El tiempo justo' a la boda de Marta Peñate y Tony Spina: "Me ha sorprendido"

En exclusiva para esta web, Alexia Rivas, Miguel Frigenti y Miguel Ángel Nicolás comparten su visión sobre un enlace que ha dividido opiniones por igual: para algunos, un gesto de amor puro; para otros, una jugada tan romántica como televisiva. Dale Play.