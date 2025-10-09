Supervivientes 09 OCT 2025 - 23:27h.

Jorge Javier anuncia una noticia importante en la nueva gala de 'Supervivientes All Stars 2025'

El mar de lágrimas de Miri, Gloria Camila y Alejandro Albalá al escuchar un emotivo mensaje de sus familiares en 'Supervivientes All Stars 2025'

'Supervivientes All Stars 2025' avanza y con ello cada vez son menos los concursantes que conviven en los Cayos Cochinos. Una nueva gala de jueves llega con una sorpresa inesperada para todos. El reality continúa y con cada gala, aumenta el hambre, la competencia, los juegos cada vez son más complicados y los sentimientos están cada vez más a flor de piel, sin embargo, el número de concursantes se reduce semana a semana.

Jorge Javier llegaba al plató del reality más cañero de toda la televisión para dar comienzo a una noche donde se conocerá la identidad del quinto expulsado de la edición, en la que abandonará Honduras de manera definitiva. "Muy buenas noches, bienvenidos. Albalá, Gloria o Miri, uno de ellos va a ser el expulsado esta noche y se avecina drama. Si se va Albalá, Miri se derrumba y si se va Miri, a él le da un 'parraque' y si se va Gloria, Jessica se queda sin su amiga del alma. Pase lo que pase, hoy se rompe una pareja".

El concursante que salga nominado esta noche se enfrentará a la expulsión sorpresa

Tras esto, el presentador desvelaba un importante giro en la mecánica del programa: "Tengo que anunciaros un notición, escuchadme bien porque a partir de ahora el juego cambia en 'Supervivientes All Stars 2025'. El domingo en conexión Honduras con Sandra Barneda...¡Expulsión sorpresa! Así sin avisar y sin que se lo esperen. No imaginan lo importante que es no salir nominado esta noche", desvela.

Este giro implica que, quien salga nominado esta noche quedará es manos de la audiencia para ser eliminado del reality. Los nominados pasarán una noche de incertidumbre sin saber que su concurso puede finalizar esa misma noche. Así, de esta manera, los concursantes nominados vivirán una gala llena de tensión hasta que descubran que uno de ellos finaliza su paso por el concurso y debe abandonar 'Supervivientes All Stars 2025' de manera inminente.