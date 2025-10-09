Patricia Fernández 09 OCT 2025 - 23:16h.

Laura Madrueño se mostraba muy emocionada cuando los nominados recibían unas bonitas palabras de sus seres queridos desde el plató, justo antes de la primera salvación de la noche de 'Supervivientes All Stars', momento en el que la presentadora iba a recibir un inesperado mensaje desde el plató.

"Qué maravilla escuchar a vuestros familiares", entonaba la presentadora, visiblemente emocionada y Jorge Javier Vázquez le decía algo: "Hay alguien que te quiere dar un mensaje".

"Ojalá, sorpréndeme, es verdad que todos echamos mucho de menos aquí a nuestras familias y nos emocionamos mucho", reaccionaba la presentadora y lo que no se esperaba es que era verdad, como le decía Jorge Javier: "Alguien tiene que darte un mensaje".

Momento en el que Montoya se dirigía a ella desde el plató: "Laura, qué pasa guapa. Esa cara tan flamenca y tan guapa, te echo mucho de menos y te espero aquí". "Las fatigas que hemos pasado tú y yo aquí", respondía Laura, que le lanzaba una pregunta: "¿Cuándo te coges tus maletitas y te vienes?"

Montoya responde a la pregunta de Laura Madrueño: "Las maletitas ya las he tirado"

"Las maletitas ya las he tirado", le decía él, lo que provocaba la risa de la presentadora y este continuaba diciéndole unas palabras: "Estás radiante, de verdad, te espero con muchas ganas en España cuando vengas". "Nos vemos pronto, te mando un beso enorme, qué ilusión", respondía Laura Madrueño para finalizar con esta conversación entre ellos en directo durante la gala.