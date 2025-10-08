Supervivientes Madrid, 08 OCT 2025 - 23:32h.

Las imágenes que no se vieron de la boda entre Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2025'

Marta Peñate y Tony Spina tuvieron su pico de amor en Honduras. Por siempre, recordarán el 7 de octubre del 2025 como el día en el que se dieron el 'sí, quiero' en una boda llena de romanticismo pero también polémica por los invitados -a última hora Noel fue sustituido por Gloria Camila para acudir al enlace-.

Se dijeron nada más que palabras de amor y agradecimiento por su bonita relación durante estos últimos años. "Te amo, quiero que estés orgulloso de mí. Te esperamos Pupi y yo", le decía la canaria a su ya marido antes de despedirse. El momento en el que se han tenido que decir 'adiós' por primera vez tras su enlace ha dejado mucha emoción.

El destino donde le gustaría pasar su luna de miel

En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver cómo una y otro se despiden en un mar de lágrimas. "Mi madre está diciendo 'esta puñetera hija loca que tengo'", comentaba. "Yo estoy muy orgullosa", apostillaba. Tras ello, desvelaban algo que hasta la fecha no habían pactado.

Y esa cuestión es la luna de miel. Tras su boda, deben buscar el destino perfecto donde pasar su romántico viaje como enamorados. "Me gustaria irme a Maldivas. Ese país es el sitio donde uno y otros ya piensan en su escapada de amor. Pero reconocen que lo único que quieren es que haya comida y disfrute. "Mi premio eres tú", le comentaba Spina a Peñate.