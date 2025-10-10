Pedro Jiménez 10 OCT 2025 - 00:17h.

Así ha reaccionado la presentadora justo en el momento del resultado final de la última prueba de recompensa de 'SV All Stars'

Cambio de juego en 'Supervivientes All Stars 2025': Jorge Javier anuncia una expulsión sorpresa para el próximo domingo

La última prueba de recompensa ha puesto al límite a los concursantes de 'Supervivientes All Stars' a través de una rueca que ha ido girando con tres supervivientes en ella y el resto del equipo moviéndola, con la finalidad de que los concursantes que se encontraban en dicha rueca fueran cogiendo agua a su paso y metiéndola en una especie de tubería, llenando un recipiente vacío. El equipo que antes tardara en llenar el recipiente sería el ganador de una increíble fuente de spaguettis a la boloñesa. Unos spaguettis a la boloñesa que antes de que el equipo ganador disfrutase de ello, Laura Madrueño se ha visto obligada a dar un toque de atención a los concursantes debido a que estos estaban hablando mientras la presentadora contaba el resultado final de la prueba, reaccionando a ello.

Una Laura Madrueño que ha querido destacar antes de todo el "increíble" trabajo que han hecho los supervivientes en la "Rueca del Inframundo" o, también, "Rueca Infernal": "Yo siempre pido no saber nada, porque me quiero llevar la emoción con vosotros... pero realmente es que no sé quién lo ha hecho mejor". Y es que hay que recordar que se trata de un juego nuevo y los supervivientes lo han dado todo, dejando al espectador "con la boca abierta", como bien ha descrito Laura Madrueño.

Tras estas palabras, Laura Madrueño ha desvelado la gran bandeja de spaguettis a la boloñesa que les peraba, lo que ha generado todo tipo de reacciones en la playa por parte de los dos equipos (verde y rojo). Adara Molinero mostraba su indignación instantes antes de que Laura Madrueño diese el resultado asegurando que, en su opinión, "habían perdido". No obstante, como bien decían Tony Spina y Rubén Torres, "lo habían hecho lo mejor que habían podido".

El toque de atención de Laura Madrueño en 'Supervivientes All Stars'

Pues bien, Laura Madrueño se ha dispuesto a hablar y rápidamente se ha dirigido al equipo rojo asegurando que se les "oía todo", procediendo a darles un toque de atención: "Chicos, cuando estamos hablando, estamos en un programa en directo". "Estamos muy nerviosos", ha confesado Noel Bayarri, con muchísimas ganas de saber cuál había sido el resultado final del juego de recompensa y saber si finalmente su equipo disfrutaría de la gran recompensa que les esperaba en caso de conseguir la victoria.

El equipo rojo disfruta de la recompensa

El equipo rojo (Noel Bayarri, Miri y demás) ha resultado ganador de la prueba de recompensa, con una marca de más de cuatro minutos, mientras que el equipo verde (formado por Tony Spina y compañía) ha superado casi los seis minutos. No obstante, ambos han podido disfrutar de la recompensa de 'Supervivientes All Stars', primero el equipo ganador y luego el otro, debido a las condiciones tan adversas en las que se encuentran los supervivientes últimamente. ¿Quieres ver cómo ha sido este momento? ¡No dudes en darle play al vídeo!