Patricia Fernández 10 OCT 2025 - 01:26h.

Compartir







Un duelo para la expulsión quedaba entre Alejandro Albalá y Miri, los que han sentido una gran conexión en Honduras, y ambos protagonizaban unos bonitos momentos durante la gala de 'Supervivientes All Stars', lo que emocionaba tremendamente a Jessica Bueno y terminaba haciendo que la superviviente hablase de su expareja.

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Jessica Bueno por el motivo de sus lágrimas y ella se sinceraba: "Me recuerda a una historia que yo viví hace muy poco y fue tan bonito que... no sé, estoy muy sensible". Aunque añadía que "acabó fatal" y espera que "no les pase a ellos lo mismo".

Jessica afirmaba cuando el presentador le preguntaba si se refería a Luitingo, del que aseguraba que llegó a enamorarse: "Hombre, claro, si no no hubiera estado un año entero con él, pero el amor no siempre..."

Jessica Bueno, sobre su ruptura con Luitingo: "Nos superaron muchas cosas de nuestra vida"

"Cada uno lleva su vida y creo que la decisión que tomamos fue lo más maduro para los dos, no podía ser, estábamos en momentos vitales diferentes y llegó un momento que nos superaron muchas cosas de nuestra vida, sobre todo de la mía. Él quería unas cosas para su vida y yo no podía darle yo lo que él vivía y, al final, decidimos tirar cada uno por su camino", explicaba ella sobre los motivos de su ruptura.

Al que no dudaba en mandar un cariñoso mensaje desde Honduras: "Espero que sea muy feliz, antes de entrar aquí supe que tenía pareja, pero como he comentado muchas veces, ahora solo pienso en mí y en mi felicidad, es lo que quiero".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Jessi no cree en el amor, pero en realidad se quiere enamorar otra vez", apuntaba Gloria Camila cuando su compañera terminaba de hablar y Jessica reaccionaba a esto: "No, no, déjate".