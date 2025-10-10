Supervivientes 10 OCT 2025 - 01:38h.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se sinceran como nunca sobre su relación

El mar de lágrimas de Miri, Gloria Camila y Alejandro Albalá al escuchar un emotivo mensaje de sus familiares en 'Supervivientes All Stars 2025'

¡Una pareja se separa! En la gala de 'Supervivientes All Stars', vivimos una de las expulsiones más emocionantes y emotivas. Y es que, tras una ceremonia de salvación en la que Gloria Camila se ha librado de la expulsión, el duelo final ha terminado siendo entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero, quienes tienen una relación de lo más cómplice, sobre todo, después de la unificación y compartir una primera noche juntos llena de confesiones.

La estrecha relación que han creado Alejandro Albalá y Miri comenzó incluso antes de que compartiesen playa, cuando solo podían hablar desde una ventanita. Los concursantes comparten muchos momentos de risas y coqueteos que se intensificaron al compartir localización. Una relación que crece a pasos agigantados y que se ha visto interrumpida durante la gala de esta noche con la expulsión definitiva de Alejandro Albalá.

"Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado sea... ¡Miri!" Así comunicaba Jorge Javier Vázquez la eliminación de Albalá mientras que la palapa rompía en llanto cuando, el ahora exconcursante, se despedía de sus compañeros y de una emocionadísima Miri a la que aseguraba que "iba a echar de menos".

Albalá y Miri se sinceran como nunca sobre su relación

Antes de conocerse el nombre del quinto concursante expulsado de manera definitiva, los concursantes hacían su clásica entrada a palapa. Alejandro y Miri, los supervivientes que se enfrentaban al duelo de eliminación final, fueron los últimos en entrar e inmediatamente Jorge Javier se dirigía a ellos: "Uno de los dos abandona el concurso esta noche...", comenzaba diciendo para luego preguntarle a el exnovio de Isa Pi cómo se encontraba ante la inminente expulsión.

"Justo lo que no quería que se diera se ha dado. Estamos hablando de una persona que me ha robado prácticamente el alma. Estar con ella es lo peor que me ha podido pasar en el concurso", declaraba el superviviente sobre el tener que enfrentarse a la expulsión con Miri. Tras estas bonitas palabras, el presentador le hacía una importante pregunta: "¿Te gustaría seguir conociendo a Miri para ver si podríais convertiros en compañeros de vida?", a lo que este respondía sin dudar ni un solo segundo:

"Obviamente, no sé qué pasara. Le tengo mucho cariño, me ha ayudado mucho, me da mucha alegría y mucha paz. No sé... estamos bien, nos llevamos bien. No sabemos qué pasará." En ese momento, Miri explicaba: "No lo sabemos ni nosotros. Esto ha fluido de la manera más natural y real en la que puede surgir algo y bueno hasta aquí o no... ya se verá."

La ceremonia de salvación

Al comenzar la gala vivíamos una apasionante ceremonia de salvación entre Gloria Camila, Alejandro Albalá y Miri Pérez Cabrero. Como siempre, Laura Madrueño era la encargada de dar el nombre del concursante salvado: "El superviviente que continua nominado y se enfrenta a Alejandro Albalá en la expulsión definitiva que viviremos en palapa esta noche es... ¡Miri!"

Mientras Gloria Camila agradecía a la audiencia emocionada por su salvación, Miri, con los ojos llorosos, se abalanzaba hacia Albalá para fundirse en un tierno abrazo, pues, ya no había vuelta atrás, uno de los dos debería abandonar esta aventura para siempre. Motivo por el que la concursante rompía a llorar: "Estoy muy triste."