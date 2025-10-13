Supervivientes Madrid, 13 OCT 2025 - 23:30h.

Noel y Adara tuvieron un tenso encuentro antes de la expulsión del primero

El "reto" en la playa entre Iván González y Gloria Camila marca las nominaciones "decisivas" y sorpresa de 'Supervivientes All Stars': "Es una puñalada"

Noel Bayarri fue expulsado por sorpresa de 'Supervivientes All Stars 2025'. Antes de ello, tuvo un tenso rifirrafe con Adara Molinero que hemos podido ver en unas imágenes inéditas.

Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, Noel le comenta a Carlos Alba lo que piensa de su nominación. "No deberías estar nominado", le traslada. Pese a todo, el gaditano reconoce que está "súper feliz" y que tiene la intuición de que su salida del concurso estará cercana a la de Alejandro Albalá. "Yo creo que todos los nominados estamos orguollosos de lo que hemos hecho", compartía Bayarri a su compañero.

El cruce de reproches entre Adara y Noel

"Todo lo demás me da igual, me he superado", aseguraba Alba. Pero, de repente, se generaba un cisma en la palapa. "Si yo hubiera hecho lo que hace Adara...", le reprochaba a Tony Spina. "Dice que le cayó agua", decía este último sobre la posición que tenía Adara en un refugio de agua. "Me hace gracia que hables así", afeaba Pérez-Cabrero.

"Y si quieren mi mimar que te mimen", lanzaba de repente Noel Bayarri. Inmediatamente, saltaban chispas entre una y otro. "Yo me 'calé' entera y por eso me quejé, y lo voy a seguir haciendo", apostillaba Molinero. Noel le echaba en cara a Miri que se puso modo "'drama queen'". "No me hagas burla porque me calientas. Te bajas tres tonos", le pedía la exgranhermana a su compañero en los Cayos Cochinos.

"Me importa tres pepinos lo que digas, eres una 'llorica'", reaccionaba Noel Bayarri. Adara, por su parte, aclaraba que se había sentado donde la había "tocado".