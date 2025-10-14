Ana Carrillo 14 OCT 2025 - 17:58h.

Mónica Hoyos participó en 'Supervivientes 2019', edición en la que coincidió con su ex y padre de su hija, Carlos Lozano, y en la que se hizo con la victoria Omar Montes. La colaboradora de televisión siempre ha sido una gran fan del formato y ahora comenta asiduamente la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' en su perfil de la red social X.

Ha sido ahí donde ha dejado claro que no le está gustando nada el concurso de Adara Molinero, a la que ha tachado de "pesada": "Es la típica que si la consuelas cuando llora todo el día y le dices que sí a todo cuando empieza a gritar entonces todo bien… sino sopórtala".

El concurso que sí que la está convenciendo es el que está haciendo Miri Pérez-Cabrero, la gran enemiga de la hija de Elena Rodríguez en esta edición. Tanto le está gustando que quiere que se convierta en la ganadora de esta edición y le coja el testigo a la vencedora de la primera, Marta Peñate, que en la final del año pasado se impuso a su amigo Alejandro Nieto.