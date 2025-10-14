Ana Carrillo 14 OCT 2025 - 17:32h.

Jorge Pérez ha compartido una reflexión tras su rifirrafe en el plató de 'Supervivientes All Stars'

Jorge Pérez y Alexia Rivas protagonizaron un tenso rifirrafe en el plató de 'Supervivientes All Stars' que hizo que el ganador de la edición de 2020 se enfadara con su compañera. La razón es que la colaboradora de 'El tiempo justo' le dijo que consideraba que no había olvidado que ella no le defendió en su polémica personal del pasado: "Creo que Jorge no lo olvida y le duele, pero este no es el sitio para sacar rencillas personales".

El ganador de 'Supervivientes 2020' aseguró que no tenía nada personal en contra de ella y que no le parecía justo que sacara ese tema "de hace tres años" que él tiene "encerrado en un cajón". Un momento de lo más tenso tras el que él ha querido reflexionar en Instagram: "Lo mejor de la gala de ayer… la gente que se salvó de la nominación y siguen en el concurso. De todo lo demás, me quedo con esta frase: 'No me ves igual… y está bien. Yo tampoco soy el mismo después de todo'".

Con su reflexión, Jorge Pérez ha dejado claro que ha dejado atrás todo lo que le sucedió en el pasado y que no le importa que haya personas que no tengan la misma imagen de él desde ese momento. Las fotos con las que ha acompañado su texto fueron tomadas en el plató de Telecinco por su amiga, Elena Rodríguez, que también protagonizó un tenso rifirrafe con Alexia Rivas.

Elena la acusó de hacer comentarios falsos e "hirientes" sobre su hija que hacían que a la familia le doliera mucho escucharla en televisión después de que Alexia revelase que Adara había dicho en el pasado ciertas cosas sobre ella que le habían hecho daño a su familia.