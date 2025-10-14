Fani Carbajo pronostica quién será el ganador y los finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 14 OCT 2025 - 16:49h.

Fani Carbajo ha revelado quién cree que va a ganar y quién a quedar finalista en 'Supervivientes All Stars 2025'

Fani Carbajo ha acudido al estreno de 'La cena', la nueva película de Mario Casas y Alberto San Juan, y ha atendido a los periodistas allí congregados, como ha sido el caso de una reportera de 'Europa Press', a la que le ha revelado quién cree que va a ganar y llegar a la final de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars' en la que ella se convirtió en la tercera expulsada tras un ajustado duelo con Adara Molinero.

En primer lugar, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado que se ha quedado "con ganas de más" al ser expulsada tan pronto en el concurso y ha comentado que en las redes sociales le dicen que la han expulsado por hacerse amiga de la hija de Elena Rodríguez pese a llevarse fatal cuando llegaron a Honduras: "¿Qué mejor que dos mujeres que se llevaban mal se lleven ahora bien? Siempre están diciendo que las mujeres nos ponemos verdes entre nosotras y la gente ahora no se alegra de que dos mujeres se hayan reconciliado".

"Hemos dado un ejemplo y en vez de apoyarme me han castigado, yo estoy súper enfadada con la audiencia", ha añadido la madrileña, que desearía que fuera su amiga Adara la que se hiciera con la victoria, pero que cree que el premio va a ser para Tony Spina o Rubén Torres, aunque no descarta que pueda acabar en manos de Miri Pérez-Cabrero.

"Me encantaría que gane Adara, pero viendo lo que veo por redes Tony o Torres, pero Adara se lo merece un montón porque por mucho que digan no ha sido buena superviviente, ha dado contenido, se ha portado súper bien y la audiencia tiene gancho con ella", ha comentado la ex de Christofer Guzmán, que considera que si la exconcursante de 'Gran Hermano' se hace con el premio sería una victoria compartida: "Si Adara gana lo haría por las dos".

Si eso ocurre, tiene claro que se irían juntas de fiesta porque está convencida de que van a ser amigas cuando Adara llegue a España: "Ya hemos hecho planes para quedar con los niños, es todo muy bonito y es que... ¿Por qué no? Porque tengo yo que hacer lo que espere otra persona".