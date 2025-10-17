Durante el juego de recompensa 'El columpio de Fedra', Jorge Javier comenta una afición de su madre que comparte el padre de Laura Madrueño

Montoya responde a la pregunta de Jorge Javier sobre Alejandro Albalá: "¿Qué te ha contado de Miri?"

Compartir







Durante la gala de 'Supervivientes All Stars 2025', Jorge Javier Vázquez conecta con la playa de juegos para ver cómo los concursantes se disputan una deliciosa recompensa en 'El columpio de Fedra'.

En este clásico juego, los supervivientes se encuentran suspendidos cada uno de ellos por cuatro cuerdas, las cuales irá cortando Laura Madrueño a medida que contesten mal a las preguntas de cultura general. El presentador, muy atento desde plató, va respondiendo algunas de ellas gracias a un hobbie de su madre que, casualmente, comparte con el padre de su compañera.

Esta es la casual coincidencia

Tras una primera ronda donde la mayoría de los concursantes han conseguido salir airados, Laura Madrueño prosigue con preguntas como "¿Qué ave no puede volar, pero corre a velocidades de hasta 70 km hora?" o "¿Qué pintor es conocido por cortar parte de su oreja?".

Sin embargo, hay una de ellas cuya respuesta conoce a la perfección Jorge Javier y esa es "¿Cómo se conoce al Dios egipcio del Sol y creador de la vida?". El presentador explica cuál es el motivo por el que sabe que ese es Ra: "Sale mucho en los crucigramas que le encantan a mi madre". Tras soltar una carcajada desde Honduras, Laura Madrueño apunta "Y a mi padre", lo que desata la sorpresa en Jorge Javier: "¿También?".