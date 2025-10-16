Patricia Fernández 16 OCT 2025 - 23:51h.

Jorge Javier Vázquez pregunta a Montoya por lo que Alejandro Albalá le ha contado sobre Miri

Alejandro Albalá empezaba la gala de 'Supervivientes All Stars' sentado en el sofá del plató al lado de Montoya, después de que entrase por primera vez directo desde Honduras el pasado martes tras convertirse en expulsado, donde conoció a Eduardo, el padre de Miri y le confesaba sus intenciones con su hija.

Jorge Javier Vázquez, pasados unos minutos del inicio de la gala y después de ver algunas de las tensiones que se están viviendo entre algunos concursantes en Honduras, se daba cuenta de algo: "Están haciendo mucha 'pandi' Montoya y Albalá". A los que se acercaba y preguntaba algo al ya exconcursante.

"Albalá, ¿quién se va esta noche?", le preguntaba el presentador y este se mojaba: "Quiero que se vaya Adara porque soy fan de los otros dos". Momento en el que Montoya apuntaba algo: "Y que se te cae la baba, está dejando aquí un charco cuando sale Miri".

Tras esto, Jorge Javier preguntaba a Montoya por lo que le estaba contando el exsuperviviente sobre Miri y este no dudaba en decirlo: "Como buen reportero estoy a punto de la exclusiva. Se quiere ganar al suegro, le echa todo el rato miraditas". Y Alejandro Albalá intervenía mientras hablaba: "Pero no le digas lo que te he contado".

Momento en el que Alejandro Albalá aprovechaba para hacer una broma a Jorge Javier pidiéndole un boli y recitando una de sus frases para ligar: "Te iba a prestar uno para que borres tu pasado y escribas nuestro futuro". Lo que levantaba las risas del plató y la reacción del presentador: "Como esta, antes de que acabe el programa quiero como siete u ocho".