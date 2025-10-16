Supervivientes Madrid, 16 OCT 2025 - 23:28h.

Tras evidenciarse la buena sintonía entre Iván González y Miri Pérez-Cabrero, el marido de Marta Peñate ha saltado con un brutal zasca

El comentario de Iván González a Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars' que ha dejado atónito a Jorge Javier: "Me ha llamado la atención"

Compartir







Miri Pérez-Cabrero asegura que le da "igual" todo. Así se lo hacía saber a Jorge Javier Vázquez tras una sincera conversación entre Iván González y ella, donde hablaban de lo que creen que piensan sus compañeros sobre su buena sintonía en el concurso.

"No creo que de coraje que nos llevemos bien", decía la influencer. Por su parte, el gaditano aclaraba que cuando vio a Carlos y a Tony Spina tras estar con ella, "hubo un silencio" que reflejaba que sí existen malas sensaciones en su equipo, según su versión. Pero el marido de Marta Peñate no se ha quedado callado y ha reaccionado cuando Pérez-Cabrero le decía al presentador que no tenía muy en mente el qué dirán.

El cruce de reproches en la palapa

"La verdad que sí, me importa 'un pino'", le comentaba en directo Miri. "Para darte igual todo, bien que te metes en todo", compartía sin escrúpulo Tony Spina. "Imagínate si le importará...", apostillaba.

Tras eso, se generaba un cisma en la palapa de Honduras. "Tengo que decir que me da igual con quien se junte cada uno, cada uno es libre", compartía Jessica Bueno para dejar claro que entre Gloria Camila y ella no existen esos problemas. "Si veo algo que es interesante no me puedo resistir a comentarlo", apostilla Miri Pérez-Cabrero.

Tony Spina aseguraba que en la pausa publicitaria, la influencer "quería hablar con Iván". "Es muy pesada", lanzaba el televisivo. "No nos lo aplicamos lo de la educación...", respondía Miri Pérez-Cabrero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Iván González no dudaba en atacar a Gloria Camila y a Jessica, con las que tiene un amplio rifirrafe abierto desde hace semanas. "Están todo el día haciendo matemáticas", decía con ironía la referirse que miden las palabras de sus compañeros.