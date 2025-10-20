Supervivientes 20 OCT 2025 - 23:27h.

La modelo ha hablado con Gloria Camila y Adara Molinero sobre su futuro sentimental y confiesa que sueña con volver a casarse por la iglesia

En ‘Supervivientes All Stars: Última hora’, Jessica Bueno se ha abierto en canal sobre uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus compañeros y los espectadores: el amor.

En una charla íntima con Gloria Camila y Adara Molinero, la modelo confesó cómo ve su futuro sentimental y sorprendió con una revelación muy concreta.

“Yo creo que el amor de mi vida llegará cuando tenga 40 años”, aseguraba convencida. “Este verano me leyeron las cartas y me dijeron que el gran amor aparecerá cuando yo ya sea más mayor”, explicaba entre risas.

Jessica sueña con volverse a casar por la iglesia

Lejos de mostrarse pesimista, Jessica reflexionó sobre una nueva etapa vital en la que, según ella, por fin podrá disfrutar de su juventud con libertad.

“Siento que cuando tenga 40 años es cuando voy a disfrutar realmente de mi juventud. Podré viajar por el mundo, conoceré al gran amor de mi vida... y me volveré a casar por la iglesia”, confesó con una sonrisa.

Ante sus palabras, Gloria Camila y Adara no dudaron en mostrarle su apoyo y animarla a centrarse en sí misma tras su paso por el reality.

“Después de ‘Supervivientes’ tienes que reorganizar tu vida, cuidarte y quererte”, le aconsejaba Adara con ternura, mientras Gloria le recordaba: “No llores por ninguno”.

Entre confidencias, risas y reflexiones sobre el futuro, Jessica Bueno dejó claro que su corazón está abierto al amor, pero que su prioridad ahora mismo es ella misma y sus hijos. “Cuando estén con sus padres, tendré tiempo para mí”, concluía.