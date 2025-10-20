Supervivientes Madrid, 20 OCT 2025 - 23:03h.

El ya exconcursante ha alucinado cuando ha visto el cambio físico tras varias semanas en Honduras

Sandra Barneda, tras el icónico final del esperado puente de la concordia de Iván González y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars': "¡Qué maravilla!"

Iván González ha dicho adiós oficialmente a 'Supervivientes All Stars 2025'. El gaditano ha hecho lo que todos los concursantes realizan cada vez que terminan su aventura: una primera ducha, un buen manjar, y una primera reacción a su cambio físico. En un espejo, González tiene claro que su aspecto es bien diferente. Hasta cree que ni su pareja, Teresa Bass, podrá identificarle cuando le vea.

"Teresa no me va a reconocer", exclamaba como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de este noticia. El televisivo considera que tiene un look totalmente renovado. Una de las cosas que más le asombra es su "barba rizada". "Me he quedado 'estrechito'. "¡Si parece que me han encogido en la lavadora!", exclama.

El dardo de Iván González a Gloria Camila

Iván González se ve a sí mismo como "el último naúfrago". Más tarde, y tras su expulsión en un difícil duelo con Miri Pérez-Cabrero, el gaditano podía disfrutar de una primera ducha con agua caliente jabón, algo a lo que no están acostumbrados en el 'reality' de Telecinco. "Purifcame de todos mis pecados", comentaba entre risas mientras se lavaba. Y, al igual que han hecho otros excompañeros como Sonia Monroy o Alejandro Albalá, González podía disfrutar de un primer manjar donde no se mordía la lengua al decir con qué concursante se había llevado peor.

Antes de desvelarlo, comentaba con quién había hecho mejores migas en Honduras. "De todos los compañeros que he tenido, compartiría esta cena sin duda con Noel porque serían risas aseguradas", asegura. Pero tiene muy claro quién es la persona con la que peor se ha llevado en los Cayos Cochinos. "No compartiría esta cena sin duda con Gloria [Camila], que no se lo merece", concluye.