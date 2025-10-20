Supervivientes 20 OCT 2025 - 21:39h.

Tony Spina, Jessica Bueno, Rubén Torres, Adara Molinero, Carlos Alba, Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero se abren en canal al responder al nuevo pergamino

Una nueva ronda de confesiones ha emocionado a los espectadores de ‘Supervivientes All Stars 2025’. Esta vez, los concursantes debían responder a la pregunta del pergamino: “¿Qué miedo o dificultad he superado en el reality?”

Uno a uno, los supervivientes compartieron sus reflexiones más personales tras semanas de convivencia, hambre y desafíos extremos en los Cayos Cochinos.

Tony Spina fue el primero en abrir su corazón: “Mi mayor miedo era no estar a la altura. Este concurso era un reto personal y quería superarme respecto a mi edición anterior… y creo que lo he hecho con creces”, reconocía, orgulloso de su evolución.

Por su parte, Jessica Bueno habló de la confianza que ha ganado en sí misma durante esta aventura. “He ganado mucha más confianza. En la última edición no cogía ni un cangrejo y ahora los cojo sin pensarlo. He pelado cocos, he hecho cosas que jamás pensé que podría hacer”, confesó sonriente.

Rubén Torres se mostró más emocional y sincero que nunca. “El miedo que más he tenido era echar mucho de menos a mi pareja, a mi gente, a mi perro Braco…”, admitía, recordando los sacrificios personales que implica la experiencia.

A continuación, Adara Molinero resumió lo que para ella ha supuesto esta segunda oportunidad en el concurso: “Desde tirarme del helicóptero hasta soportar la lluvia y el hambre… toda la experiencia ha sido un reto, y siento que he superado cada uno de esos miedos”, aseguró con convicción.

Carlos Alba conmueve y Gloria Camila se emociona

El momento más conmovedor llegó con Carlos Alba, que no pudo evitar emocionarse al recordar por todo lo que ha pasado antes de volver a Honduras. Señalándose la cicatriz en el pecho, explicó: “Venir aquí después de una intervención de corazón era un reto personal enorme. Mi cuerpo está llegando a niveles extremos… y lo estoy superando”.

Gloria Camila también se abrió en canal al hablar de su crecimiento emocional. “He superado el miedo a estar sola y a convivir con gente con la que no tenía relación. Estar lejos de los míos ha sido durísimo, pero sigo aquí, luchando y con ganas de que me salvéis”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, Miri Pérez-Cabrero cerró el turno con una reflexión serena sobre sus expectativas: “Venía con miedo a no estar a la altura del año pasado, pero creo que lo estoy haciendo diferente y, a la vez, siendo muy yo. Si tengo que discutir, discuto; si tengo que reír, me río. Y estoy feliz con lo que estoy haciendo”.