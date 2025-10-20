Iván González se reencuentra con su maleta y confiesa qué es lo que más ha echado de menos en 'Supervivientes All Stars 2025': "Estoy deseando"
El superviviente se ha sincerado al volver a ver sus objetos personales: "¡Esto huele a hogar!"
El pasado jueves, Iván González se convirtió en el nuevo expulsado en 'Supervivientes: All Stars 2025'. Tras un apasionado duelo frente a Miri Pérez-Cabrero, finalmente él fue el elegido por la audiencia para poner punto y final a su paso por Honduras. Tras su expulsión, el concursante se ha reencontrado con su maleta y, por consiguiente, con todos sus objetos personales.
Nada más verla, el superviviente agradeció lo que estaba viviendo: "Duchita, maleta, Dios mío... ¡Cuánto te he echado de menos! Si es que solamente por fuero esto ya huele a casa. Me dan hasta ganas de llorar, yo pensaba que quería comer solo y realmente quería también ducharme", decía abrazándola antes de abrirla por primera vez.
Acto seguido, se disponía a abrirla y comprobaba que, en efecto, reconocía ese olor a hogar y localizaba al momento sus productos de aseo: "Mira, mi desodorante, por favor. ¡Esto huele a vida! ¡Esto huele a casa, a hogar! ¡A amor, a novia, a gatos!", gritaba mientas se rociaba con él todo el cuerpo. Al momento, cogía su neceser y alucinaba con sus "cremitas" y sus "cositas": "¡Qué ricura!".
Pero lo hacía más especialmente con su perfume, ya que el superviviente no dudaba en reconocer que era lo que más había echado de menos a lo largo de la experiencia: "El oler a mí, a mi esencia. Acostarme oliendo a limpio. Sobre todo mi perfume, aunque también mis cremitas en la cara".
Iván Gonzalez: "Noto que soy la mitad"
Iván continuaba entonces reencontrándose con su ropa: "Ni me acordaba de una camiseta limpia. No sabía que existía la ropa limpia". Y, mirando sus prendas, se atrevía a lanzar una previsión: "Obviamente no me va a valer nada. No sé cuántos kilos he perdido, pero por lo menos 13 o 14 kilos he perdido segurísimo, porque noto que soy la mitad. Parece que me han comprimido. Mi novia cuando llegue a casa me va a decir que menudo tipín".
"No pensaba que iba a llegar este momento nunca. Yo lo siento mucho por mis compañeros, pero yo mi concurso lo evalúo con un diez, he cumplido todos mis retos como superviviente, pero ya se acabaron las tormentas, el luchar contra la lluvia, contra el hambre... Vida nueva, vuelvo a mi vida, a mi hogar. Estoy deseando llegar, abrazar a mi novia, comérmela a besos y satisfecho con el concurso que he hecho, porque como superviviente me doy un diez yo solito", finalizaba.